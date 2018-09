Home » Actu Faut-il imprimer ses documents en ligne ou sur place ? Actu Faut-il imprimer ses documents en ligne ou sur place ?

Lors de certaines procédures administratives ou pour un usage personnel ou professionnel, il est indispensable d’imprimer ses documents. Malheureusement, tout le monde n’a pas sa propre imprimante, et on ne peut pas constamment rester près de son imprimante. On doit alors confier l’impression à une entreprise. Il peut s’agir d’une entreprise en ligne ou physique. Il devient alors légitime de se demander s’il faut imprimer ses documents en ligne ou sur place.

L’impression en ligne : ses avantages et inconvénients

L’impression en ligne est une pratique plus récente que celle sur place. L’un des principaux avantages d’imprimer ses documents en ligne, c’est qu’on n’a pas besoin de sortir de chez soi pour faire imprimer un document. En effet, vous pouvez choisir l’imprimerie à votre service www.lesgrandesimprimeries.com qui se chargera d’imprimer vos documents selon vos exigences qualité et format. Une fois l’impression terminée, les documents vous sont envoyés par la poste ou via une entreprise de livraison. Malheureusement, imprimer ses documents en ligne peut prendre du temps et l’arrivée des documents n’est pas toujours une certitude. Les risques à laisser ses informations personnelles à un prestataire inconnu sont également à prendre en compte.

Les avantages et inconvénients de l’impression sur place

Avec l’impression sur place également, il peut être nécessaire de patienter avant d’obtenir les documents imprimés ; le tout dépend du volume à imprimer et de la difficulté de l’opération. Mais, avec l’impression sur place, on peut examiner le résultat et faire, s’il y a lieu, des réclamations en même temps. Cette solution est cependant plus couteuse que la première, car les entreprises physiques facturent plus cher que les entreprises en ligne. Il faut également tenir compte du carburant et du temps utilisés pour se rendre auprès du prestataire et lui demander d’imprimer ses documents.

La solution de l’impression en ligne est donc plus avantageuse, si l’on trouve le bon prestataire.