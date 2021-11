Home » Loisirs Noël approche : qu’allez vous faire de vos photos cette année ? Loisirs Noël approche : qu’allez vous faire de vos photos cette année ?

C’est bientôt Noël ! Pour garder en mémoire les bons moments passés en famille et les souvenirs d’évènements festifs entre amis, vous allez, comme chaque année, faire de nombreuses photos. Très souvent, elles s’entassent simplement sur le disque dur ou dans votre Cloud. Pour éviter cela, découvrez ici quelques astuces qui vous permettront cette année de mieux valoriser vos clichés de Noël.

Imprimez vos photos de Noël en ligne

Il ne vous sera en rien utile de garder toutes vos photos en version électronique dans votre téléphone. Elles prendront inutilement de la place et vous ne pourrez pas retrouver les meilleures d’entre elles. Commencez donc par supprimer tous les clichés ratés (sombres, surexposés, flous…) et les doublons. Faites ensuite une sélection des meilleures photos, puis imprimez-les.

Il existe de nombreux sites spécialisés dans l’impression de photos qui peuvent vous proposer des tirages et des agrandissements de qualité. Certains services professionnels vous permettent de faire vos commandes directement depuis votre smartphone par le biais d’une application mobile facile à utiliser. Vous pouvez faire un des choix suivants :

tirages standards,

grands tirages et panoramiques,

agrandissements de photo en format 13 x 18 cm,

magnets photo cabine,

photos encadrées.

Vous pouvez également faire des tirages photo carré, rétro et cabine ou des posters photo simples et des pêle-mêle créatifs. Plusieurs possibilités existent pour le support d’impression. Le papier photo est le plus utilisé, mais vous pouvez également choisir un support adhésif, textile ou rigide. Dans cette dernière catégorie, les mugs et les coques de portable sont très populaires. Vous pouvez les personnaliser avec de belles photos pour votre propre plaisir ou pour offrir des cadeaux originaux à vos proches.

Encadrez vos plus belles photos pour décorer votre intérieur

Vous pouvez choisir de jolis cadres en bois ou en aluminium pour mettre vos meilleures photos en valeur. Cela vous permettra de les accrocher au mur de votre salon ou de n’importe quelle autre pièce de votre maison afin qu’elles contribuent à votre décoration intérieure.

Si vous avez des escaliers, vous pouvez par exemple sélectionner vos plus beaux clichés de famille, les encadrer et les placer le long du mur. Cette astuce décorative vous permettra de vous remémorer chaque jour les souvenirs heureux liés à vos vacances de Noël. Elle peut également vous donner l’occasion de faire des cadeaux spéciaux à vos proches pour la fin de l’année.

Réalisez un calendrier photo ou un livre photo

Vous pouvez vous servir de vos photos pour réaliser un calendrier photo simple, mural, de bureau ou un agenda photo personnalisé. C’est un choix parfait si vous recherchez un cadeau à offrir à vos proches. Ils pourront découvrir mois après mois des images que vous aurez spécialement choisies pour leur faire plaisir.

Ce cadeau aura l’avantage de leur être utile toute l’année que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ils pourront s’en servir pour gérer leur agenda, planifier des réunions, se souvenir d’une fête ou d’un anniversaire, etc.

Vous prendrez également du plaisir à regarder vos photos et à vous remémorer les bons moments passés avec vos proches en feuilletant un livre photo qui immortalise les plus beaux moments de vos vacances de Noël. Vous pouvez choisir un livre photo avec une impression sur papier argentique, une couverture découpée qui offre une belle mosaïque ou une couverture matelassée.