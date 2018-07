Home » Auto Moto pour enfant : quels critères pour bien choisir ? Auto Moto pour enfant : quels critères pour bien choisir ?

Votre enfant rêve de rouler à moto comme un professionnel. Pour l’encourager à poursuivre ses rêves, vous avez décidé de lui offrir une moto pour enfant. C’est une très belle initiative, car votre bout de chou va beaucoup l’apprécier. Toutefois, le choix d’une moto pour enfant n’est pas aussi simple qu’on peut le croire. Pour vous en sortir très aisément, vous devez considérer les bons critères de choix.

L’âge de votre enfant

Avant toute chose, il est impératif de savoir que l’âge de votre enfant aura un impact direct sur la moto que vous lui choisirez. Sur le marché, les motos pour enfant sont souvent classées par tranches d’âge, ce qui vous facilitera la tâche. Vous pouvez par exemple vous rendre sur la plateforme Lebonquad pour trouver l’engin adapté à l’âge de votre enfant.

Le niveau de pilotage de votre enfant

Le niveau de l’enfant en pilotage de moto est également un élément important. Tout comme pour les adultes, les motos pour enfants sont conçues pour répondre aux besoins des débutants ou des conducteurs avertis. À cette étape, le niveau de l’enfant vous aidera à déterminer le type de moto à lui offrir. Il existe principalement les motos pocket cross et les motos cross.

Les motos pocket cross conviennent très bien aux besoins des débutants, elles sont plus simples à manier. Ce type de moto convient aussi aux enfants de niveau moyen ; ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement la conduite. Par contre, si votre enfant a une bonne maîtrise en matière de pilotage malgré son jeune âge, il faudra lui offrir une moto cross. Les motos pour enfant Bastos pourront certainement plaire à votre enfant.

Une moto à moteur électrique ou thermique ?

Il faudra prendre en compte le type de moteur avant de vous décider pour une moto pour votre enfant. La moto dotée d’un moteur électrique offre l’avantage d’être plus simple à entretenir et à nettoyer. De plus, ce type n’est pas trop bruyant ; il ne risque pas alors de déranger votre voisinage si votre enfant doit rouler dans les ruelles de votre quartier de temps à autre. Cependant, le prix d’une moto avec un moteur électrique est élevé.

Le moteur thermique quant à lui est beaucoup plus accessible en matière de prix. Mais il faudra l’entretenir régulièrement et changer ses pièces défectueuses à temps.

Quelques autres critères de choix

Le choix de votre moto pour enfant doit également être fait en tenant compte du poids de l’engin. Ce dernier doit être facile à traîner. Assurez-vous aussi que la moto a tous les dispositifs de sécurité nécessaire. Un siège confortable, un guidon doté d’un système antidérapant et des pneus résistants sont indispensables. Voilà donc les critères importants pour faire le choix, mais il y en existe d’autres.