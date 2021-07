Home » Actu Mariage : les couleurs tendance en 2021 ! Actu Mariage : les couleurs tendance en 2021 !

Vous avez déjà défini une date pour vous marier cette année? Vous devez désormais vous pencher sur les préparatifs, notamment l’aménagement et la décoration des lieux de la cérémonie. Le choix des accessoires n’est pas toujours facile en raison des nombreuses possibilités qui s’offrent à vous. L’idéal est donc de miser sur les couleurs tendance pour cette année. Chaque année, les wedding planners et autres spécialistes du mariage rivalisent d’ingéniosité pour fixer les tonalités phares qui vont sublimer les cérémonies. Voici donc les couleurs tendance de mariage en 2021.

Mariage 2021 : la nature est à l’honneur

Cette année, la décoration de mariage sera essentiellement naturelle. Les futurs mariés devront donc miser sur des couleurs douces et sobres. Le rose fumé, le vieux rose, le beige, le vert menthe ou le vert sapin, la taupe : aucune teinte ne sera de trop. Vous pouvez également nuancer ces couleurs avec des tonalités relativement vives comme le bleu denim, le citrus ou encore les nuances de lavande pour une cérémonie encore plus éclatante.

Il en est de même pour les matières. Les paillettes et autres fioritures laisseront place au bois ou au cannage. À titre d’illustration, comme accessoires de table, privilégiez des sets et nappes blanches, des rondins en bois, etc. Ces derniers sont parfaits pour instaurer une déco rustique et élégante. Vous pouvez visiter oofete.com qui propose la vente d’accessoires pour la décoration de votre mariage : tables, lieux, etc. Vous y trouverez une panoplie d’articles de décoration pour sublimer votre mariage.

Pour une cérémonie parfaite, vous devez non seulement aller à la recherche d’un costume pour le marié, mais également choisir un thème. En 2021, les couples vont privilégier des thèmes de mariage en lien avec la nature, notamment le thème champêtre. L’épidémie de la covid-19 faisant toujours ravage, il est recommandé de célébrer vos noces dans le respect des mesures sanitaires. Cela reste indispensable pour préserver votre santé et celle de vos invités. Ainsi, les réceptions dans des espaces ouverts sont vivement recommandées. Surtout pas d’inquiétude, vous avez le choix quant au choix du lieu. Vous pouvez décider de fêter votre union à la plage, dans un jardin, dans les vignes, voire dans une forêt.

Les fleurs et plantes séchées ont le vent en poupe

Impossible de concevoir un mariage sans fleurs. Elles font partie des éléments incontournables pour une décoration réussie. En 2021, ce sont les fleurs séchées ou stabilisées qui sont particulièrement en vogue. Et pour cause, les compositions florales à base de ce type de fleurs inspirent l’originalité et donnent une touche de romantisme à votre célébration. Idéalement, les fleurs séchées prendront place sur les tables. Quelques branches d’herbe de pampa, ou quelques bouquets de phalaris placés dans un vase transparent feront leur petit effet. De plus, ces fleurs peuvent également intervenir dans la décoration des serviettes de table.

L’ambiance lumineuse sera au rendez-vous

La plupart des mariages devant se tenir dans des espaces ouverts, les objets de décoration lumineux seront au rendez-vous. Le must est évidemment les guirlandes lumineuses. En plus d’éclairer les lieux, elle assure une ambiance chaleureuse et féérique. Si votre réception a lieu dans un jardin par exemple, vous pouvez les suspendre aux arbres pour un effet cocooning. Pour une cérémonie à la plage, préférez des rideaux réalisés à partir de guirlandes d’éclairage.

D’autres accessoires comme les lampions et les lanternes ne seront pas en reste. Disposées sur les tables ou à même le sol, elles permettent de donner du cachet à votre mariage. Le mariage est un événement qui vous permet d’officialiser votre union accompagnés de vos proches. Pour les cérémonies de mariage, toutes les tendances du printemps 2021 sont orientées vers les couleurs naturelles et neutres.