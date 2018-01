Home » Mode A la recherche d’un costume pour le marié Mode A la recherche d’un costume pour le marié

Un mariage est toujours un moment important dans une vie. C'est une occasion spéciale pour un homme. Il va s'engager avec à ses côtés une partenaire. Il faut donc qu'il soit élégant tout en gardant sa propre personnalité. Le costume devra s'accorder avec la tenue de sa compagne. En effet, si les mariés ont choisi un thème, il devra y faire référence par une petite touche. Le choix pour un homme semble facile, mais il faut tout de même prendre quelques paramètres en considération comme la taille, la corpulence afin que l'ensemble reste harmonieux, classe et chic.

Composer le costume de mariage

Si le marié est mince, voire très élancé, optez pour un pantalon type slim. La plupart des hommes choisissent le pantalon à coupe droite qui plus facile à porter. Quant à la veste, il faut toujours la choisir par rapport à sa morphologie. Si le marié est mince, un modèle cintré sera parfait si par contre, il est plus athlétique, une veste plus évasée conviendra mieux. Certains mariés optent aussi pour un gilet, il donne au costume une élégance supplémentaire. Le mariage est l'occasion de porter un vêtement qui sorte de l'ordinaire. Exprimez ce jour-là votre originalité en optant pour une cravate jaune ou rose, très tendance en ce moment. Elle est idéale pour rehausser un costume sombre sans entacher ses finances.

Le costume doit mettre le marié en valeur

Le mariage est un moment exceptionnel, le choix du costume doit l'être tout autant. On évite le noeud papillon au risque de passer pour un serveur. Depuis quelques années, une forme sur mesure accessible a fait son apparition, la demi-mesure industrielle, entre 750 et 1300 euros le costume. Dans un magasin de prêt-à-porter, on peut y trouver son bonheur à des prix plus que raisonnables 150 à 1000 euros. Le plus important est de rester fidèle à sa morphologie, à sa personnalité, de porter un costume bien coupé, le tout en accord avec la tenue de la mariée.