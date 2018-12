Home » Web / Hi-tech Les nouveaux enjeux du marketing mobile en B2B Web / Hi-tech Les nouveaux enjeux du marketing mobile en B2B

Comme vous avez probablement déjà pu le constater, l’utilisation des smartphones se propage dans énormément de secteurs d’activité, et ce phénomène va continuer à se répandre.

Désormais, tout se fait sur mobile, et cela entraîne de nouvelles exigences et obligations auprès des entreprises car les habitudes de consommation ont subi de profondes mutations.

Marketing mobile en B2B : le nouveau fer de lance

L’enjeu pour celles-ci n’est plus uniquement de séduire ses consommateurs, mais bel et bien d’améliorer leur visibilité sur les mobiles. Ainsi, un site internet doit désormais être impérativement responsive s’il veut gagner en trafic, les entreprises doivent également concevoir des applications et contenus adaptés aux smartphones pour être sûres d’atteindre leurs cibles.

Un phénomène qui continue d’évoluer puisque les transactions bancaires apparaissent également sur téléphones, les téléchargements de contenus se multiplient, et les consommateurs recherchent toujours plus de facilité et de rapidité.

Autant d’enjeux qui rendent le travail des marketers plus difficile encore, et les organisations doivent faire en sorte de suivre le mouvement et de s’adapter efficacement pour ne pas prendre de retard par rapport aux concurrents.

Mais ces changements ne s’appliquent pas uniquement à une relation B2C, mais aussi entre les entreprises et leurs partenaires. Voici donc les nouveaux enjeux du marketing mobile en B2B

Le mieux est évidemment de faire appel à des professionnels de la communication ou à une agence inbound marketing , des experts dans le domaine qui sauront ce qui est le plus adapté à votre entreprise, à ses objectifs et à ses cibles.

Le nouveau canal stratégique pour les annonceurs : le mobile

Le téléphone portable représente désormais une priorité pour les entreprises en matière d’investissement, avec les réseaux sociaux et les sites web. Désormais, un grand nombre d’organisations ont recours à des applications qui doivent être optimisées au maximum afin de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs : facilité d’utilisation et performance.

Ces applications contribuent également à aider à la communication entre les membres d’une entreprise, ou entre celle-ci et ses partenaires.

Aussi, afin d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, de nombreuses sociétés visent à personnaliser leurs applications, une tendance qui plaît énormément aux consommateurs mais qui nécessite des frais supplémentaires et des compétences techniques spécifiques.

Les applications mobiles sont donc un moyen astucieux et très apprécié pour fidéliser des clients et en amener de nouveaux, mais également pour renforcer les liens avec ses collaborateurs.

Respecter les normes RGPD

Les initiales RGPD désignent le Règlement Général pour la Protection des Données. Sujet prédominant dans toutes les entreprises au cours des derniers mois, il s’agit d’une directive européenne traitant le sujet des données personnelles.

Les applications ainsi développées par les entreprises doivent être en conformité avec cette norme, un critère considéré aussi important que la satisfaction de leurs clients. Il s’agit donc d’un élément auquel les acteurs du marketing digital doivent également songer, ce qui rajoute des complications supplémentaires.

Comment construire une stratégie marketing mobile efficace ?

Une stratégie marketing mobile est difficile et complexe à élaborer. Beaucoup de critères doivent être pris en compte, et d’importantes compétences et connaissances techniques doivent être mobilisées.

Nous vous conseillons de travailler en équipe car il s’agit d’une tâche trop laborieuse pour s’en charger individuellement, à moins d’être un expert en la matière.

Commencez par déterminer les objectifs que vous visez, le public que vous ciblez, le budget que vous souhaitez investir, et les moyens que vous souhaitez mobiliser. Vous devez savoir vers où vous orienter avant d’entamer la procédure.

Augmentez votre popularité et votre visibilité grâce à une bonne stratégie et à une agence compétente qui vous garantiront un succès indéniable auprès des consommateurs.