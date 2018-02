Bien gérer sa migration informatique

Les données d'une entreprise, qu'elles soient comptables, opérationnelles, relatives au relations clients ou encore aux ressources humaines, sont cruciales pour la bonne tenue de ses finances, de son organisation, de sa stratégie et de sa compétitivité. C'est-à-dire qu'elles sont comme le sang qui coule dans un organisme vivant. Il est donc extrêmement important d'en prendre de garde, de les stocker sur des serveurs de données internes ou externes qui soient hautement sécurisés. Ainsi seules les personnes autorisées y ont accès, dans le cadre de leurs fonctions, et personne d'autre et ce, pour le bien de toute l'entreprise.

Migrer ses données informatiques

Dans le cadre de son développement, une entreprise peut prendre la décision de changer de système informatique et de procéder à une migration informatique de ses données. Il s'agit de faire en sorte que les données qui étaient organisées et codées de façon à être lues correctement par un système et des logiciels précis puissent ensuite être compréhensibles par un nouveau système d'exploitation et d'autres logiciels. Ainsi l'entreprise peut se moderniser en employant des outils plus performants, ou correspondant plus précisément aux traitements qu'elles souhaite réaliser de ses informations. Il peut s'agir par exemple de croiser des données entre différents services, et différents outils informatiques.

Les données au cœur de l'économie

Désormais c'est en effet la data comme on le dit, qui est au cœur de notre système économique. Le traitement des données d'une société, de quelques natures qu'elles soient, représentent ce qu'elle possède de plus importants, mais aussi de plus vulnérable. Il suffirait qu'une personne mal attentionnée souhaite s'en emparer, soit pour les voler soit pour les altérer, ou encore qu'un virus vienne altérer le système, et ce serait la catastrophe économique. De même une société qui ne classe pas bien ses données a forcément des difficultés pour les traiter, les croiser, les retrouver et donc en tirer d'autres qui soient stratégiques et en conséquence engageantes pour son avenir et sa compétitivité. C'est donc à cela que sert ce que l'on nomme aujourd'hui le big data : être en mesure de tout traiter de façon optimale.