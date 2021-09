Home » Loisirs Les meilleures astuces pour gagner au casino en ligne Loisirs Les meilleures astuces pour gagner au casino en ligne

Parieur débutant, vous le savez : les casinos en ligne proposent d’innombrables jeux, qui vous promettent tous un jackpot de rêve. Seulement voilà, vous vous demandez s’il est vraiment possible de gagner en tant que joueur occasionnel. Rassurez-vous : entre techniques et astuces, nous vous dévoilons dans cet article tous nos meilleurs conseils pour enfin atteindre les gains espérés.

Prenez en compte le taux de redistribution

Le taux de redistribution aux joueurs (TRJ) correspond au pourcentage entre l’argent récolté et celui versé aux joueurs. Autrement dit, une machine récolte de l’argent auprès de plusieurs joueurs. La somme est ensuite divisée en deux parties : une partie reviendra au casino, tandis que l’autre récompensera le joueur chanceux.

Les casinos affichent en général ce taux de redistribution pour chacun de leurs jeux. Le taux de reversement idéal est supérieur à 95 %. Cela signifie que pour 100 € engrangés, la machine restitue 95 € aux joueurs. Veillez donc à ce que le taux du casino choisi soit le plus proche possible de 100 % ! Au cas où le casino n’affiche pas l’indice, il est préférable de se tourner vers un autre établissement.

Utilisez les bonus

Lorsque vous voulez débuter sur un casino en ligne, il est conseillé de trouver un établissement capable de fournir des bonus. Ces derniers permettront de vous familiariser avec les jeux et de tester les différentes techniques à mettre en place. La meilleure option pour se faire la main ? Opter pour un site qui propose des bonus gratuits sans dépôts.

Après la simulation, vous serez en mesure de fixer vos propres stratégies. Le blackjack ou le poker restent des jeux où vous avez la possibilité d’optimiser votre pourcentage de gain : formez-vous en ligne, en lisant des blogs et en regardant des vidéos. Des tonnes de contenus existent sur le sujet.

Choisir le bon jeu

Le choix du jeu influence forcément les chances de gain. Sachez par exemple que ce sont les machines à sous qui offrent le taux de redistribution le plus élevé. Leur avantage ? Elles reposent sur le principe du jackpot progressif. Une partie des mises des joueurs est recueillie sur un pot commun : à vous les énormes montants ! Dans les craps, il n’y a malheureusement aucune méthode qui puisse être appliquée pour faire pencher la balance en votre faveur. Gardez en tête que certains jeux, comme la roulette en ligne, sont simplement liés au hasard. À privilégier seulement si vous êtes un grand chanceux !

