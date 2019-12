Home » Voyage Les avantages de voyager en autocar Voyage Les avantages de voyager en autocar

De nombreux voyageurs et habitants s’efforcent de trouver une solution de voyage de longue durée pour se rendre à un concert, se rendre à un parc d’attractions, à un événement sportif ou autre. En effet, voyager en groupe et louer un autocar avec chauffeur permet de gagner du temps et de l’argent. Les agences accordent maintenant une grande importance au plaisir de profiter du trajet ainsi que de la destination.

Le bus a toujours fait partie des moyens de transport du quotidien (transport en commun), mais aussi touristique. Qu’il s’agisse d’effectuer une sortie sur un site, ou d’effectuer un trajet plus long, l’autocar est de plus en plus plébiscité, avec ses avantages et ses inconvénients.

Les voyages en car ont toujours la côte

Pour partir en voyage, le bus constitue désormais une réelle concurrence à la voiture, au train, ou à l’avion, ne serait-ce que par le petit budget qu’il mobilise. Les belges utilisent encore beaucoup le car pour se déplacer dans les pays limitrophes comme l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie ou l’Angleterre.

Un mode de transport confortable

Equipement de dernière génération avec climatisation, toilettes, sièges inclinables, espace entre les sièges, minibar, réfrigérateur, vidéo-DVD, microphone, caméra embarquée. Vos bagages sont pris en charge par le conducteur. Vous n’êtes pas limités par leurs poids et en arrivant à destination, votre valise vous est remise par votre conducteur sans attente, et sans risque qu’elle ne se perde.

Un mode de transport convivial

Les voyages en car constituent un lieu d’échanges et de rencontre dans une ambiance sympathique et propice à mieux faire connaissance. Vous pouvez profiter du paysage sans avoir à vous concentrer sur la route, en suivant les commentaires du conducteur. La même aventure (le voyage) est partagée par plusieurs personnes, ce qui permet un véritable échange. Vous pouvez partager vos ressentis librement, en sachant qu’ils sont compris par vos compagnons de voyage.

Les voyages en autocar sont pratiques

En général votre conducteur vous prend en charge sur le lieu de votre choix. Vous n’avez donc pas à attendre plusieurs heures pour enregistrer vos bagages ou pour attendre le départ. Votre conducteur vient vous chercher à l’heure et vous emmène vers la destination de votre choix en toute tranquillité et flexibilité car vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez.

Vous n’avez rien à préparer

La préparation d’un voyage est souvent stressante, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et de choses à régler. Or, avec le voyage en groupe, l’agence s’occupe de tout à votre place. La seule chose que vous ayez à faire, c’est votre valise. Vous partez donc détendu et profitez d’autant plus de votre voyage.

Maîtrise des coûts

Les tarifs de location de car avec chauffeur sont structurés en fonction du kilométrage parcouru, de la durée du voyage et du nombre de passagers. Votre location inclue le wifi, la climatisation, la télévision et tous les équipements nécessaires pour vous divertir pour de longs trajets. Certaines charges, comme le transport, sont partagées tandis que d’autres, tels les repas, sont négociés au préalable par l’agence, ce qui réduit de façon conséquente le prix total du voyage.

Les voyages en bus moins chers que le covoiturage

Selon France Stratégie (un organisme gouvernemental), un voyage en bus coûte 4,5 centimes par kilomètre contre 6,2 centimes par kilomètre en covoiturage et 11 centimes pour le train. Logique donc qu’un trajet en autocar revienne moins cher qu’avec un autre moyen de transport… à condition de bien comparer les prix et horaires des différentes compagnies. Car, avec la démocratisation de nouveau mode de transport, il n’est pas rare que les tarifs fassent le grand écart d’une compagnie et d’un jour à l’autre.

Vous ne vous ne souciez de rien

L’un des avantages de ce genre de voyage est que tout est organisé par une agence. Du transport aux différentes visites, en passant par la restauration, chaque détail est préparé à l’avance. Il n’est donc pas nécessaire de louer une voiture, de chercher les bonnes adresses ou de tâtonner dans les menus, les repas sont souvent déjà commandés, ce qui permet de gagner du temps, d’éviter de tomber malade et de mieux profiter des visites. Il ne faut pas non plus s’attendre à suivre son propre rythme et à programmer des pauses entre les visites. Le ton est donné d’emblée par l’agence et l’itinéraire est respecté de manière à accélérer parfois les visites pour ne pas prendre du retard ou pour pouvoir inclure un maximum d’activités dans le séjour.

Une façon de voyager plus sur

Les chauffeurs d’autobus sont expérimentés et bien formés pour que tout le monde puisse être assuré et profiter du voyage sans le stress supplémentaire d’avoir à conduire eux-mêmes. Lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez faire une sieste quand vous le voulez sans avoir peur de vous endormir au volant.

Des voyages plus verts

Le réchauffement climatique est une menace sérieuse, celle que prend le bus réduit. Bien que la situation météorologique puisse ne pas être complète, elle peut minimiser les effets des émissions de CO2. Un bus sur la route est toujours mieux que d’avoir 50 voitures sur la route.