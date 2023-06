Les couleurs de montures de lunettes de vue qui conviennent à votre teint de peau

Choisir la bonne couleur de monture pour ses lunettes de vue peut être un véritable casse-tête. En effet, il faut trouver une teinte qui s'accorde harmonieusement avec la carnation de sa peau, afin de mettre en valeur son visage plutôt que de créer un effet discordant. La couleur de la monture peut aussi influer sur la perception des traits du visage et agir comme un véritable accessoire de mode. De nombreuses personnes se posent alors la question : quelles sont les couleurs de montures de lunettes de vue qui conviennent le mieux à mon teint de peau ?

Bien choisir sa monture en fonction de son teint de peau

Avant de choisir la couleur de sa monture, il faut déterminer son teint de peau. Pour cela, plusieurs paramètres peuvent être pris en compte : le sous-ton (chaud, froid ou neutre), la couleur des veines sur l'intérieur du poignet ou encore la réaction au soleil. Les personnes à la carnation chaude ont tendance à avoir un teint doré et peuvent se tourner vers des couleurs chaudes telles que le marron foncé, l'or ou le cuivre pour leurs montures. Tandis que les personnes ayant une peau plus froide avec des nuances rosées devraient privilégier les couleurs comme le noir, l'argent ou encore les tons bleutés. Les teints neutres sont quant à eux favorisés par une grande variété de choix en matière de lunettes, mais attention aux contrastes trop importants qui pourraient casser l'équilibre naturel du visage.

Lire également : Sous-vêtements pour hommes : les incontournables !

Les montures idéales pour les teints chauds

En ce qui concerne les teints chauds, les nuances de marron sont particulièrement flatteuses. Les montures en écaille ou en bois, avec des tons allant du brun clair au noyer foncé, peuvent sublimer la beauté naturelle de ces teints et ajouter une touche d'élégance à n'importe quelle tenue.

A lire aussi : Photographe portrait : comment choisir le bon ?

Il faut noter que toutes les couleurs ne conviennent pas nécessairement à tout le monde. Il y a aussi différentes variations dans les teints chauds ; certains ont une peau plus dorée tandis que d'autres ont un sous-ton plus olive. Pour ceux ayant un sous-ton doré, des lunettes couleur miel ou caramel pourraient être parfaitement adaptées et leur donner un aspect chaleureux supplémentaire. Les personnes ayant un sous-ton olive peuvent se tourner vers des tons plus verts tels que l'émeraude ou le kaki pour accentuer davantage leur carnation.

Il faut aussi penser aux formules hybrides telles que l'or rose ou le bronze cuivré lorsque l'on cherche une alternative intéressante aux montures traditionnelles. Ces options permettent non seulement d'ajouter une touche sophistiquée à son look mais mettront aussi en valeur la beauté unique du teint chaud.

Choisir la bonne couleur pour ses lunettes peut faire toute la différence sur notre apparence générale ainsi que sur notre confiance personnelle. En gardant cette astuce simple mais importante en tête lors de votre prochain choix de monture, vous pouvez vous assurer d'avoir toujours fière allure tout en protégeant vos yeux contre les rayons nocifs du soleil.

Les montures idéales pour les teints froids

Maintenant, passons aux teints froids. Les personnes ayant un teint plus rosé, bleuâtre ou violacé peuvent bénéficier de couleurs telles que le bleu marine, le noir profond et les tons argentés. Les montures en métal, en particulier celles avec des nuances de chrome et d'acier inoxydable, peuvent compléter admirablement ce type de teint.

Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus audacieux pour votre style personnel tout en restant fidèle à la palette froide, considérez des options comme les verres roses ou lavande doux. Ils ajouteront une petite touche subtile mais intéressante à votre look général sans être trop voyants.

N'oubliez pas non plus l'impact du contraste. Si vous avez la peau pâle avec des cheveux foncés ou vice versa, choisir une couleur qui crée un contraste fort peut être flatteur. Par exemple, si vous avez les cheveux noirs et la peau claire avec des sous-tons bleus/rosés prononcés, optez pour une monture blanche ou transparente.

Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse lorsqu'il s'agit de choisir une monture pour vos lunettes • c'est juste important d'être conscient des différentes nuances qui conviennent le mieux à vous-même ! En expérimentant ces différents choix sur votre propre visage dans un essai virtuel, par exemple, avant d'acheter, peut aider à obtenir le meilleur résultat possible afin que chaque jour soit parfaitement assorti au climat esthétique choisi par chacun.

Les montures idéales pour les teints neutres

Pour ceux qui ont des tons neutres, c'est-à-dire une peau avec un sous-ton jaune verdâtre ou olive, vous avez de la chance • presque toutes les couleurs fonctionnent bien avec cette palette naturelle. Si vous voulez ajouter un peu plus de dimension et d'intérêt à votre apparence générale sans avoir l'air trop voyant, optez pour des tons pastel doux comme le rose pâle ou le bleu clair.

D'un autre côté, si vous recherchez quelque chose de plus accrocheur et contrasté avec votre teint neutre équilibré en termes de saturation (pas trop foncé ni trop clair), essayez les montures en rouge vif ou en vert forêt profond.

Les lunettes sont non seulement nécessaires pour améliorer notre vision mais elles font aussi partie intégrante de notre look général. En sachant quelles couleurs conviennent mieux à notre teint individuel, nous pouvons être sûrs que nos lunettes correspondent parfaitement à notre style personnel.