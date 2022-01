Home » Mode Tuto maquillage : les bases pour sublimer le regard Mode Tuto maquillage : les bases pour sublimer le regard

« Ton père est un voleur : il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux ». Qui n’a jamais eu droit à cette technique de drague ? Bon, si vous avez un regard de braise avec des yeux de biche, c’est encore acceptable. Mais c’est dur à encaisser si votre regard est terne et fatigué. Pour vous sentir plus « légitime » face aux pires approches de beaufs, voici les bases pour sublimer le regard grâce à un maquillage impeccable.

Des sourcils irréprochables

A moins d’être Frida Kahlo et d’être aussi célèbre pour vos peintures que pour vos sourcils en broussaille, il faudra commencer par dompter vos sourcils. En effet, encadrant votre regard, c’est le premier élément qui va le rendre sublime ou terrifiant.

Peu importe la suite, si les sourcils ne sont pas entretenus, abandonnez la partie. Veillez à garder vos paupières mobiles toujours bien épilées avant de commencer votre maquillage. La tendance étant aux sourcils naturels, gardez l’arc de vos sourcils comme ils sont et n’épilez que les poils sur la paupière mobile.

Tracez ensuite vos sourcils avec un crayon bien taillé en suivant le sens de poils et choisissez une teinte de la même couleur que vos cheveux.

Des fards adaptés à la couleur des yeux

Que ce soit pour un maquillage des yeux nude ou sophistiqué, il faudra que vous utilisiez des fards à paupières. La teinte que vous choisirez dépendra de la couleur de votre iris. En effet, pour maquiller vos yeux verts, il vous faudra par exemple choisir des teintes proches du rouge comme le violet, le rose ou l’aubergine.

Pour la texture, les fards à paupières poudre sont plus faciles à appliquer pour les débutants, car ils ne glissent pas entre les plis. Vous pouvez les appliquer au doigt ou au pinceau.

Du mascara pour un max de volume

Le mascara est l’allié numéro un des femmes pour sublimer le regard. Mais il est très facile de tomber dans le piège de l’effet paquet au moment de l’appliquer.

L’astuce est d’avoir des cils dénués de tout maquillage avant de poser votre mascara. N’oubliez pas non plus de recourber vos cils et de bien les brosser avec une petite brosse. Enfin, pour appliquer votre mascara, partez du bas de votre cil et faites des mouvements en zig-zag vers l’extérieur. Pour accentuer le volume, répétez cette opération trois fois. Et pour la teinte de votre mascara, le noir est toujours une valeur sûre.

Un eyeliner pour finir le look

Pour finir de sculpter vos yeux de biche, optez pour un eyeliner. C’est un art qui capte le regard pour un look rock mais le met aussi les yeux en valeur dans un maquillage nude.

Vous aurez trois options de forme : le pinceau pour les plus aguerris, le crayon pour les discrets ou encore le feutre. Ce dernier sera plus facile à utiliser pour commencer, et offre une tenue plus longue que le crayon.

Pour le tracer, étirez votre paupière et commencez de l’extérieur vers l’intérieur. N’ayez pas peur d’y aller petit à petit pour un résultat bien net.