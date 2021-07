Home » Mode Le piercing, ce détail qui vous rend unique ! Mode Le piercing, ce détail qui vous rend unique !

Pratique très ancienne, le piercing s’est aujourd’hui largement démocratisé. Il est même devenu un véritable effet de mode. Cet accessoire sert à la fois de parure, de symbole décoratif et d’accessoire pour affirmer son identité. On le retrouve chez la majorité des jeunes et des adolescents, notamment chez les filles, ainsi que chez les adultes. On l’utilise essentiellement pour affirmer sa personnalité, son style et ses préférences. Pour vous aider à adopter un style unique, nous vous proposons de découvrir les différents types de piercings réalisables.

Le piercing au nombril

Le piercing au nombril est une pratique très populaire depuis les années 1990. Il a été largement réalisé par de nombreuses stars et mannequins. Ce type de piercing servait d’ornement à la fois érotique et discret durant différents défilés de mode. Il est réalisé au niveau de la berge de l’ombilic, la peau se situant au niveau supérieur de votre nombril. Vous pouvez également placer le piercing au-dessous de votre nombril. Après 6 à 12 mois de cicatrisation, il est possible de changer votre piercing au gré de vos envies et de vos goûts.

Un piercing au nombril ne se choisit toutefois pas à la légère. Vous pouvez consulter un spécialiste en vente de piercing pour choisir le vôtre parmi les différents modèles existants. Il peut également vous conseiller sur la meilleure manière d’arborer fièrement votre accessoire. Un piercing au nombril peut en effet être exposé ou non, selon vos préférences et votre style vestimentaire.

Depuis des décennies, le nombril est rattaché de manière symbolique à l’égo. Réaliser un piercing à cet emplacement peut alors refléter une véritable confiance en soi. C’est notamment le cas si vous choisissez de l’exposer. En le portant, vous pouvez affirmer une personnalité forte qui ne se laisse pas troubler par l’avis de la société. Le piercing au nombril peut également signifier une envie de protection lorsque vous avez peur de la sexualité ou êtes mal dans votre peau. Il sert ainsi de cadenas sur une zone hautement symbolique du corps.

Le piercing à l’oreille

Le piercing à l’oreille constitue la forme la plus courante de piercing. Il est souvent effectué sur la partie inférieure du lobe, à l’endroit où sont placées les boucles d’oreilles. Toutefois, un piercing peut également être réalisé à d’autres endroits en fonction de vos goûts et de vos envies. Vous pouvez par exemple vous faire percer sur la partie cartilagineuse et haute de l’oreille. Cela vous permettra d’arborer un modèle de piercing hélix de votre choix. Il pourra notamment compléter d’autres bijoux comme un collier ras-de-cou.

Vous pouvez également opter pour d’autres types et styles de piercings pour oreille. Le piercing tragus est par exemple réalisé sur le bord du conduit auditif, tandis que le piercing antitragus se porte sur la partie opposée. Il est d’ailleurs possible de percer plusieurs zones du cartilage de votre oreille. Snug, conch, rook, daith… Plusieurs modèles de piercing esthétiques s’offrent à vous.

Le piercing industriel, quant à lui, s’apparente à un double piercing. Plus explicitement, il se présente comme une barre placée sur les deux extrémités supérieures de votre oreille. Vous pouvez également envisager un piercing orbital permettant de créer deux perçages pour un bijou unique. Ce dernier traversera votre lobe ou votre cartilage d’oreille à deux endroits distincts. À ces possibilités de piercing s’ajoute l’écarteur d’oreille. Il permet d’écarter progressivement votre loge avec l’enchaînement de piercings de diamètres variés.

Depuis les temps anciens, on considère le piercing aux oreilles comme un accessoire d’ornement. Hommes et femmes l’apprécient pour son côté esthétique. Il vous permet notamment de vous démarquer et d’affirmer votre personnalité. Il symbolise également une recherche esthétique et un accomplissement personnel. Le piercing à l’oreille constitue même une façon relativement discrète de montrer sa sexualité. Cela dépend en effet de l’endroit d’implantation et du nombre de piercings que vous décidez de faire.

Le piercing de l’œil

De nos jours, presque toutes les parties du visage peuvent accueillir un piercing. Bien que le perçage au niveau des oreilles soit le plus courant, vous pouvez également adopter un piercing au niveau de l’œil. Il vous est par exemple possible de vous faire percer au niveau de vos paupières. Toutefois, ce type de piercing reste assez rare. L’autre alternative consiste à réaliser un piercing œil-de-chat. Ce piercing s’effectue au-dessus de votre pommette et en dessous de votre œil.

La forme de piercing la plus prisée reste le piercing arcade. Il est placé au-dessus de votre œil et vers l’extérieur de votre sourcil. Vous pouvez toutefois choisir l’axe et y placer une barre courbée (barbell) ou un anneau. Ce piercing peut également être réalisé horizontalement en fonction de la morphologie de votre œil. Un piercing de l’œil ou plus spécifiquement du sourcil peut avoir une portée hautement symbolique. Ce type de perçage est largement apprécié par les personnes du mouvement punk. Il signifie souvent un rejet de la société et des normes. Un piercing au sourcil peut également exprimer une volonté de plaire. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour valoriser votre image tout en apportant du style à votre look.

Le piercing à la langue

On considère aujourd’hui ce type de piercing comme étant un instrument de séduction. Il est réalisé au niveau de la langue et peut adopter plusieurs tailles et formes. Vous pouvez ainsi envisager toutes les variations d’ornementation. Il existe par exemple des piercings qui traversent votre langue à l’horizontale. Leur réalisation nécessite toutefois l’intervention d’un professionnel ainsi que des soins minutieux.

Le piercing de la langue peut connoter plusieurs choses. Il était autrefois utilisé pour faciliter la communication avec les dieux. Son usage s’est ensuite modernisé. Il est en effet devenu une parure symbolique. En le portant, vous pouvez affirmer votre volonté d’assumer pleinement votre sexualité et vos besoins de rechercher du plaisir. Ce piercing exprime également votre instinct de survie. Bien entendu, il s’agit également d’un objet esthétique qui vous aidera à vous démarquer.

Le piercing aux lèvres

Se percer les lèvres constitue une démarche relativement courante chez les férus de mode et de bijoux. Cette partie de votre visage vous propose plusieurs possibilités de perçage. Adoptez par exemple un piercing sur tout le contour de vos lèvres. Vous pouvez également poser un labret sur votre lèvre inférieure (un labret stud ou un anneau). Si votre piercing s’effectue sur votre lèvre supérieure, il vous faudra en revanche opter pour un piercing Medusa. Le Monroe ou Madonna, quant à lui, est placé au-dessus de votre lèvre. Il donne l’illusion d’une mouche.

Le piercing des lèvres est une pratique ancienne héritée des Mayas et des Aztèques. Cela servait autrefois à montrer son appartenance à un rang social élevé. Aujourd’hui, il connote une envie d’encourager le désir. Il peut également servir pour prouver sa force de caractère. En le portant, vous montrez à votre entourage que vous êtes une personne à la fois déterminée et tenace.

Le piercing au nez

Le piercing au nez constitue également une forme fréquente de perçage, surtout chez les femmes. Vous pouvez notamment poser un piercing sur votre septum. Il s’agit de la cloison nasale médiane qui sépare vos narines. L’autre solution consiste à apposer un piercing bridge au sommet de votre nez ou tout simplement sur vos narines. Le nombre de piercings que vous pouvez installer dépend en grande partie de vos besoins esthétiques.

Le fait de porter un piercing au niveau du nez possède plusieurs significations. Ces dernières peuvent être spirituelles ou sociales. Un piercing au nez peut ainsi servir à montrer une appartenance à un haut rang social comme en Égypte. Il signifie également le respect des traditions comme en Inde. Vous pouvez également porter ce type de piercing pour montrer votre attachement à l’image parentale. Un piercing sur votre narine droite renvoie notamment à l’image paternelle. La narine gauche renvoie, quant à elle, à l’image maternelle.

Le piercing au téton

Ce piercing peut être réalisé aussi bien par les femmes que par les homes. Son installation peut être verticale ou horizontale, en fonction de ce que vous recherchez. Le piercing au téton peut notamment servir à augmenter la sensibilité de cette partie érogène du corps. On l’apprécie également pour son aspect visuel provoquant une excitation chez ses adeptes. Le piercing du téton peut connoter différentes significations. Il constitue notamment un signe de force et de vitalité chez les hommes, outre son aspect esthétique. Chez les femmes, il s’agit d’un bijou d’ornementation qui leur permet d’assumer leur sexualité. Elles savent ainsi que cette zone constitue l’un de leurs principaux atouts en matière d’érotisme.

Les piercings génitaux

Il s’agit des piercings considérés comme les plus sensibles étant donné leur zone d’implantation. Ces accessoires existent depuis la période antique. Également appelés ampallang, ils servaient pour le rite d’initiation des hommes en Inde et pour la stimulation de leurs partenaires. Toutefois, cette forme de perçage est plus rare aujourd’hui. Il existe plusieurs formes de piercing génital. Chez les hommes, vous pouvez distinguer :

le piercing kuno,

le piercing dydoe,

le piercing Prince Albert.

Chez les femmes, ce type d’accessoire peut être posé à différents endroits distincts : les lèvres, le clitoris, le capuchon du clitoris et la fourchette. Notez que d’autres zones de votre corps peuvent accueillir un piercing. Hanches, cou, nuque, main, poignet, sous la peau… Vous pouvez opter pour la zone de perçage qui vous convient. Vous aurez ensuite le choix entre un large éventail de parures à assortir avec votre look. Le but est de créer un style unique qui reflète idéalement votre personnalité.

