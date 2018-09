Home » Mode Comment choisir ses bijoux de mariage ? Mode Comment choisir ses bijoux de mariage ?

Lors des préparatifs du mariage, on est souvent trop fixé sur le choix de la robe au point d’en oublier les accessoires. Or, il faut compter sur de jolis bijoux pour paraitre irrésistible le jour de ses noces. Mais comment choisir ses bijoux de mariage ? Pour sublimer la tenue, ces accessoires doivent toujours s’accorder avec le style de la robe de mariée. En effet, miser sur un collier, une bague, un bracelet, des boucles d’oreilles… qui ne s’accommodent pas avec votre robe peut ternir votre look de mariée. Pour être attirante le jour J, il faut donc veiller à ce que tous ces détails soit en harmonie avec votre tenue.

Quel collier pour quel look de mariée ?

Depuis toujours, le collier est considéré comme un incontournable de la tenue de mariage. C’est un petit détail qui donne de l’élégance à la femme qui se marie. Cependant, il s’adapte mieux avec une robe décolletée ou un bustier. Si le collier est considéré comme l’élément principal du look de mariée, c’est qu’il permet de déterminer les autres accessoires de votre parure.

Pour se présenter dans un style parfait le jour de votre mariage, vous devez donc minutieusement choisir cette pièce. Cette option se fera selon le modèle de la robe que vous souhaitez porter le jour de votre mariage. Pour réussir le choix de ses bijoux de mariage, il faut donc prendre en compte l’aspect de la robe.

Quelles boucles d’oreilles pour quel collier ?

Un autre élément qui est d’une importance capitale pour la tenue de mariée, c’est les boucles d’oreilles. Elles doivent être minutieusement choisies afin de donner un rendu impeccable. Miser sur un grand collier et l’agrémenté avec des petites boucles d’oreilles peut vous donner une allure plutôt raffinée.

Ainsi, votre parure ne sera pas encombrante et votre look sera parfait. Tous ces détails vous paraissent anodins mais vos invités y accorderont toujours de l’importance. Et comme l’être humain est de nature très observateur, il faut donc veiller à ce que vos boucles d’oreilles s’accordent avec le style de votre collier.