Le secret d'une frange parfaite à la coréenne

Vous avez entendu parler de la frange coréenne et vous aimerez essayer cette coiffure qui connaît un grand succès au point de devenir la coupe la plus facile à porter par plusieurs. L’originalité de cette coupe réside dans son coût ainsi que sur le fait que vous pouvez aisément la réaliser vous-même.

Fini donc les heures interminables devant le miroir et les grosses dépenses. Afin de vous aider à vous lancer en toute quiétude, nous allons vous donner quelques détails essentiels et d’autres informations utiles quant à la réalisation de la frange coréenne.

Particularité de la frange dégradée coréenne

La frange coréenne dégradé est une coupe de coiffure qui se décline en plusieurs styles : longue, courte, effilée et épaisse. Cette coupe s’adapte facilement à tous les looks, c’est d’ailleurs ce qui fait son charme et sa particularité.

Quel que soit la forme de votre visage et la nature de votre chevelure (épaisse ou fine), cette coupe vous ira parfaitement. Même si vous avez des cheveux bouclés ou des cheveux raides, il est tout à fait possible de porter cette coupe de cheveux. La coupe coréenne est facile à couper et à coiffer selon les spécificités de chacun.

Avantages d’adopter la frange dégradée coréenne

Pour les femmes qui recherchent des nouveautés pour leur image, cette coupe offre de nombreux avantages qu’elles vont certainement apprécier. Cette coupe avec sa boucle avant la tête présente une allure qui passera difficilement inaperçue.

Lorsque vous l’adoptez, vous mettez un accent particulier sur le look qui lui-même est un atout de la frange. Elle va vous permettre de masquer les imperfections de votre peau et apporter un changement au visuel de votre taille et de votre corps en général. En définitive, vous allez avoir un visage plus rajeuni.

Inconvénients de la frange dégradée coréenne

Il est important de noter que pour bénéficier de tous les atouts de cette coupe, vous devez apporter des soins particuliers à la boucle avant la tête.

Vous devez à cet effet toujours disposer des fers et d’une pince dans votre trousse. En plus de cette contrainte, vous devez régulièrement effectuer des soins à domicile ainsi que des visites chez le coiffeur. Vous devez y veiller avec rigueur pour éviter l’apparition des boutons d’acné.

Type de visage adapté à la frange dégradée coréenne

Il existe plusieurs types de franges coréennes et chaque femme va choisir celle qui correspond à la morphologie de son visage. Par exemple, la frange coréenne longue semble raccourcir le visage en mettant l’accent sur un menton étroit.

Elle est donc plus adaptée à une femme ayant un visage bien allongé avec un front haut. Par contre la frange courte sera plus adaptée à une femme avec le visage ovale.

Méthode de réalisation de la frange dégradée coréenne

Pour la réalisation de la frange dégradée coréenne, vous devez disposer de ciseaux à effiler, de ciseaux droits, d’une pince à cheveux et d’un peigne combiné. Il est important de bien humidifier vos cheveux.

Par la suite, prenez une mèche triangulaire de la longueur souhaitée. Laissez le tiers inférieur des cheveux libres et épinglez le reste en les rejetant vers l’arrière. Veillez à ce que la frange soit coupée au niveau des sourcils et peignez soigneusement pour finir.