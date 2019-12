Home » Mode Pourquoi privilégier des vêtements éthiques Mode Pourquoi privilégier des vêtements éthiques

On constate de plus en plus, l’ampleur que prennent les causes écologiques. Elles touchent tout le monde : jeunes, personnes âgées, etc. Les gens ont décidé de devenir plus respectueux de l’environnement qui les entoure. C’est sur cette lancée que nous chercherons à savoir : pourquoi devrions-nous favoriser les vêtements éthiques ?

Penser à l’avenir

Les convictions éthiques sont personnelles à chacun. Elles ne peuvent être imposées à personne. Toutefois, on ne peut pas ignorer le fait que ces causes défendues par les « écolos » sont louables. Par exemple, les « végans » sont des végétaliens (différents de végétariens) qui excluent tout produit issu de l’exploitation des animaux dans leur vie. Une personne végan par exemple, ne va pas utiliser des produits cosmétiques créés à base de substances animales ou porter un pull en laine. Et il faut savoir que dans la majorité des produits de maquillage, il y a des traces de cette exploitation des animaux. C’est pourquoi, on constate qu’il existe de nos jours des marques végans dans plusieurs domaines : mode, restauration, etc.

La plupart pour ne pas dire la totalité des grandes marques de l’industrie textile, font usage de matières animales pour la conception de leurs vêtements. Effectivement, ces sociétés utilisent certes des fibres mais il arrive qu’elles utilisent de la peau d’animal ou d’autres éléments provenant des animaux. Il parait indispensable de parler de ces sujets afin de préserver la nature, l’écosystème et d’être plus responsable. Ainsi, vous trouverez en ligne des adresses pour l’achat de vêtements éthiques.

La mode éco-responsable

Consommer mieux, et s’habiller mieux est un vrai combat pour beaucoup de gens notamment les adeptes du véganisme. Il est important de parler de ces causes et de sensibiliser les populations. L’industrie textile utilise des quantités astronomiques de polluants pour concevoir leurs habits. Ces polluants sont déversés dans la nature et causeront la destruction de la faune et de la flore. Sur le plan social, il y a des campagnes contre la surproduction qui entraine des conditions de travail très néfastes pour les ouvriers.

Pour autant produire, il faut utiliser énormément de ressources énergétiques, alors que nous savons tous qu’aujourd’hui l’heure est à l’économie et non au gaspillage. Une mode éco responsable est en train de voir le jour, car le business des vêtements éthiques est en plein essor. Mais il a néanmoins un coût. Les vêtements des marques qui ne sont pas éco responsables restent malheureusement plus accessibles en termes de prix sur le marché. C’est une des raisons qui fait que les vêtements éthiques n’ont pas encore l’ampleur qu’ils devraient avoir.