Être stylée à la plage avec le maillot de bain bandeau

Avec l’été vient l’éternel dilemme par lequel nous sommes toutes obligées de passer : quel maillot porter pour être stylée ? Fort heureusement, je me suis informée, et il s’avère que le maillot bandeau revient en force cette année. Eh oui ! Ce type de maillot de bain qui fut autrefois l’apanage du style pin-up redevient tendance aujourd’hui, et s’adapte à toutes les morphologies… ou presque. En effet, il y a tout de même quelques impératifs à respecter pour être stylée en maillot de bain bandeau, et je vous montre comment dans la suite de mon article.

Qui peut porter le maillot de bain bandeau ?

Bonne nouvelle ! Il s’avère que presque toutes les morphologies peuvent enfiler ce maillot de bain si tendance.

Les silhouettes en A et en X

Le maillot de bain bandeau est avant tout le haut idéal pour celles qui ont une petite poitrine. Si vous avez une silhouette filiforme avec des épaules étroites et la taille fine, ce maillot est justement fait pour vous ! Grâce à la finesse de votre buste, le bandeau tiendra parfaitement en place, et votre féminité sera mise en valeur juste de manière optimale.

La silhouette en 8

J’envierai toujours les femmes qui ont la chance d’avoir cette fameuse silhouette en 8 : équilibre parfait entre les hanches et les épaules, et des rondeurs parfaitement placées. Il n’est guère étonnant qu’avec une morphologie pareille, le maillot de bain bandeau puisse vous aller à merveille !

Comment être tendance avec son maillot de bain bandeau ?

Comme toute tenue qui se respecte, le maillot de bain bandeau peut être sublimé et accessoirisé de mille façons. Paréo, chapeau, serviette ronde et sac de plage en osier tressé seront vos meilleurs amis cet été !

Si vous avez la poitrine plate par exemple, je vous conseille de choisir un haut de maillot de bain plissé ou à volants, cela apportera du volume à la poitrine. D’ailleurs, il existe également des maillots bandeau avec effet push-up ! Un bandeau twisté, croisé ou torsadé sera tout simplement du plus bel effet sur toutes les tailles de poitrine.

Pour ce qui est de la couleur, je vous encourage à oser le fluo qui apportera à coup sûr du peps à votre look de l’été, surtout avec un beau bronzage. Les imprimés exotiques ont également la cote en ce moment, notamment les fleurs et les palmiers qui donnent un feeling très tropical parfaitement adapté à la plage.

Enfin, pour le bas de maillot de bain, j’avoue avoir une préférence pour les couleurs dépareillées qui sont aussi tendance en ce moment (une culotte noire ou blanche se combinera à merveille avec toutes les couleurs de top : aucun risque de fashion faux-pas !), ou le tanga brésilien qui permet de mettre en valeur les fesses et allonge la jambe. Vous pouvez également porter un bas de maillot taille haute qui révèle parfaitement les hanches développées, tout en mettant en valeur les rondeurs.

Quand je vous dis que le maillot à bandeau est fait pour tout le monde !