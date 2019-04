Home » Mode Les nouveaux rituels de beauté Mode Les nouveaux rituels de beauté

Avant, le rituel de beauté d’une femme consistait à se nettoyer, à se maquiller puis à se coiffer. Aujourd’hui, la femme se libère d’un poids, elle est plus naturelle, laisse ses cheveux et sa peau respirer en ne se surchargeant pas d’artifices. Nous sommes entrées dans l’ère de la beauté au naturel et vous allez adorer les nouveaux rituels pour prendre soin de vous.

Détendez votre visage

Aujourd’hui, prendre soin de sa peau ne signifie plus masquer les signes de fatigue et les imperfections. Mieux vaut prévenir que guérir et une bonne nuit de sommeil vaut souvent bien plus qu’une crème anticerne. Être détendue et reposée est souvent le secret d’une bonne mine. Accordez-vous des moments exclusivement dédiés à la détente et au bien-être. Ensuite, comme le reste de votre corps il faut tonifier les muscles en faisant un peu de gymnastique. Sur internet, vous trouverez de bons tutos pour la gymnastique du visage. Enfin, un bon petit massage sera le bienvenu.

Un magnifique regard au naturel

Si vous observez les jeunes femmes, vous vous apercevrez qu’elles ne se maquillent pratiquement plus, ou du moins de façon très naturelle. Aujourd’hui, elles utilisent des produits plus naturels et portent des couleurs qui ne sont pas voyantes. C’est le fameux secret du maquillage « nude ». De plus, elles préfèrent utiliser des produits qui embellissent les cils et les sourcils comme ceux de la gamme Revitalash pour souligner leur regard plutôt que d’utiliser du mascara ou du eye-liner.

La beauté par l’alimentation et les plantes

L’autre secret des jeunes femmes pour être belles au naturel, c’est de soigner leur alimentation. Certains produits, notamment les fruits et les légumes ont des vertus sur la peau. En les consommant tous les jours, ou en fabriquant des cosmétiques avec, on profite de tous les bienfaits. De même, le pouvoir des plantes est prouvé et de plus en plus de crèmes incluent des ingrédients naturels comme principe actif.