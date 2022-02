Pourquoi acheter une borne de recharge pour sa voiture électrique ? 

La voiture électrique est à notre ère, le fleuron du secteur de l’automobile. Pour assurer l’alimentation de ce type de véhicule, de nombreuses personnes n’hésitent plus à recourir aux bornes de recharge. C’est une technologie révolutionnaire qui offre de nombreux avantages contrairement à l’utilisation des prises murales. Parcourez la suite de cet article pour découvrir combien il est avantageux d’installer des bornes de recharges dans sa propriété.

Quels sont les avantages d’une borne de recharge ?

La borne de recharge est la meilleure alternative pour assurer l’alimentation de sa voiture électrique. Elle est un outil révolutionnaire respectueux de l’environnement qui permet une recharge rapide et sécurisée. Eh oui, les bornes de recharges pour voiture électrique permettent de recharger le véhicule sans grande contrainte.

A découvrir également : Le radiateur de refroidissement moteur, à quoi ça sert ?

Contrairement aux stations de recharge publique, vous pouvez assurer l’alimentation de votre véhicule à n’importe quel moment de la journée. En plus, elle assure une recharge rapide et offre plus de sécurité que les prises classiques.

Hormis l’intérêt d’une recharge rapide et sécure, l’installation d’une borne de recharge chez soi permet également d’augmenter la valeur immobilière de sa maison lors d’une vente ou d’une estimation immobilière.

A lire en complément : Comment remplacer les feux cassés d'une voiture ?

Quelles sont les aides pour faciliter l’installation d’une borne de recharge pour les particuliers ?

L’utilisation et la pose des bornes de recharges pour les voitures électriques s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de transition écologique. Pour encourager les particuliers dans leur projet, l’État et les collectivités territoriales ont mis en place des primes et subventions. Pour vos travaux d’installation, vous trouverez plus d’informations sur ce site : https://www.so-borne.fr.

Tout d’abord, les particuliers peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit (5,5 %) pour la pose de leur borne de recharge. De plus, les autorités permettent aux individus de bénéficier d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Vous avez également le programme Advenir qui encourage les initiatives des particuliers dans l’installation d’un tel dispositif. Enfin, les collectivités territoriales sont prêtes à accompagner une telle initiative.

Quelle est la réglementation pour l’installation d’une borne de recharge en copropriété ?

La vie en copropriété est régie de part et d’autre par des dispositions légales. Pour installer une borne de recharge à titre individuel, il faut faire valoir son « droit à la prise » et obtenir une autorisation du syndic de copropriété. Dans ce cas, les travaux seront entièrement à la charge du copropriétaire demandeur.

Pour tous vos projets d’installation de borne de recharge en copropriété, vous pouvez faire recours au service de SoBorne. Lorsqu’il s’agit cependant d’une installation commune, les frais de pose de l’appareil seront supportés par chacun des copropriétaires en fonction de son « droit à la prise ».

Au total, une borne de recharge est l’appareil adéquat pour assurer l’alimentation d’une voiture électrique. Conscients de cela, les autorités publiques proposent des aides et primes aux particuliers qui ont en projet d’installer une borne de recharge pour les véhicules électriques.