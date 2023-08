Le journal papier, un média toujours plébiscité par les consommateurs

Actuellement, il existe de nombreux médias qui permettent aux entreprises de faire de la publicité pour leurs produits. Certains médias sont plus classiques, et d’autres sont plus innovants et modernes. Mais de façon globale, le secteur des affaires se digitalise un peu plus chaque jour. De nombreuses sociétés fonctionnent déjà totalement en ligne. Pourtant, vous allez vous rendre compte que les médias imprimés ont toujours leur place dans les stratégies marketing des entreprises.

Les différents types de médias imprimés

Nous allons commencer par voir ensemble les différents types de médias imprimés qui existent :

presse : il peut s’agir de toute publication dans des journaux à tirage national, local et communautaire, dans des éditions quotidiennes, nocturnes, hebdomadaires ou dominicales. L’espace publicitaire que vous pouvez acheter peut aller d’une petite annonce à une publicité beaucoup plus longue d’une page ou d’une double page ;

magazines : ils offrent de nombreuses options thématiques, soit de secteurs spécifiques ou de thèmes parmi les industriels. Les domaines spécifiques du travail, tels que les publications pour les cadres ou les professionnels du marketing, sont également mis en évidence ;

panneaux publicitaires et affiches : ce type de publicité offre la possibilité d’atteindre les consommateurs en déplacement ou dans des zones à fort trafic, comme les aéroports ou les gares. En outre, ils servent d’orientation vers les centres commerciaux ;

courrier direct : il est généralement utilisé pour des audiences plus petites, soit par lettre, brochure ou dépliant ;

répertoires et annuaires : c’est une option très utilisée, surtout au niveau local et spécifique à chaque secteur.

En effet, l'impression d'un journal papier peut être très bénéfique pour votre entreprise, même à l'ère du digital. Journal corporate, journal scolaire, journal associatif ou encore gazette de mariage, grâce à l'impression numérique, le média papier est toujours très apprécié par les consommateurs, et nous allons vous dire pourquoi.

Les avantages des médias imprimés

La presse écrite implique une publicité plus statique et plus permanente que les médias audiovisuels, qui sont plus fugaces. Cela présente la possibilité de concevoir un texte efficace, qui, accompagné d’une bonne image, peut attirer l’attention et être instructif à la fois. Un journal papier est idéal pour atteindre une certaine niche de la population, en particulier celle qui, par âge ou par situation géographique, ne se manifeste pas comme un utilisateur habituel d’Internet.

Avec les médias imprimés, il y a moins de chances qu’une situation devienne incontrôlable contrairement à la viralité du monde en ligne. La segmentation dans la presse écrite est beaucoup plus spécifique, surtout si nous nous en tenons à des publications spécialisées. Si un utilisateur s’est abonné à votre publication payante, par exemple, vous pouvez être sûr qu’il a un intérêt élevé en la matière et qu’il choisira probablement d’acheter un produit ou un service annoncé sur elle plutôt que sur un autre support. Au niveau local, une stratégie hors ligne basée sur la boîte aux lettres peut être intéressante, surtout si vous voulez, par exemple, promouvoir l’ouverture d’un restaurant, car vous atteindrez toute la population et pas seulement un segment spécifique.

En définitive, malgré les progrès technologiques, il existe encore un grand nombre d’agences de publicité dans ce secteur, les médias imprimés continuant à peser lourdement dans certaines conditions. Les deux techniques, hors ligne et en ligne, doivent être considérées comme des stratégies complémentaires et non exclusives, si vous voulez mettre en œuvre une stratégie réussie.