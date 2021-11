Home » Actu Comment bien organiser la trousse scolaire de votre enfant ? Actu Comment bien organiser la trousse scolaire de votre enfant ?

Les trousses font partie des indispensables dont les enfants doivent disposer pour une année scolaire épanouie. On peut y glisser l’ensemble des matériels de bureau dont ces derniers auront besoin durant l’année scolaire. Crayon, feutre, ciseau, colle ou gomme, tous les petits gadgets peuvent y rester. Toutefois, il faut pouvoir bien organiser la trousse scolaire de l’enfant. Comment bien y arriver ?

Ce qu’il faut mettre dans la trousse scolaire

Feutre, crayon, compas, gomme… La liste des accessoires que l’on peut mettre dans la trousse scolaire est longue. Un élève conserve généralement de nombreux outils dans une trousse. Des outils qui lui sont essentiels pour suivre ses cours et de prendre correctement note. Pour cela, on vous recommande de prévoir un stock d’outils composé de quelques fournitures indispensables, tels que les stylos à bille de couleurs, les crayons gris, les recharges pour stylo, les gommes…

De même, n’hésitez pas à personnaliser le corps des crayons à l’aide d’une petite étiquette. Vous pourrez comme cela y noter le nom ou encore les initiales de l’enfant, afin qu’il ne perde pas ses crayons. Il est même possible de prévoir une trousse de rechange qui comprend l’ensemble des fournitures de base. Ainsi, vous aurez tout ce qu’il faut sous la main, même en cas d’oubli ou de perte. La Cartablerie propose de belles trousses.

Bien choisir la trousse de son enfant

À l’image du sac à dos ou du cartable, il faut savoir que le premier facteur de choix d’une trousse, c’est certainement son look. Chaque enfant ou adolescent apprécie d’être en mesure de choisir le modèle qui lui convient véritablement, selon ses envies et son style. La trousse permet ainsi à l’enfant de marquer son attachement à tel ou tel autre sportif, héros ou groupe de musique.

Il existe aujourd’hui un grand choix de formes et de modèles de trousses. On en observe des rondes, des plates, des ovales ou encore des effaçables. La trousse ronde est un modèle assez pratique. Il en est de même pour la trousse de forme ovale qui à cause de sa grande taille permet de transporter un grand nombre d’outils. Par ailleurs, la matière est un critère important, parce que votre trousse doit être très résistante. On retrouve donc des trousses en polyester et en nylon. L’avantage de ces matières, c’est qu’elles sont généralement légères, imperméables et surtout, économiques.

Il y a aussi les résistantes ainsi que les fermetures qui sont des facteurs pour lesquels il faut être vigilant. Elles doivent être de très bonne qualité pour tenir dans le temps. Il y a également des modèles de trousses grand format qui disposent de compartiments et d’attaches pour les compas, les crayons…

Enfin, pour les élèves du primaire, une trousse disposant de plusieurs compartiments est la meilleure option. Depuis quelques années, il y a même des fabricants qui proposent des trousses déjà équipées de compas, crayons, stylos et feutres. Bien que plus chères, ce sont des trousses complètes qui sont généralement prêtes à l’emploi.