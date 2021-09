Home » Loisirs Vacances dans le Morbihan : quelles sont les meilleures sorties à faire ? Loisirs Vacances dans le Morbihan : quelles sont les meilleures sorties à faire ?

Vous envisagez de passer vos prochaines vacances en Bretagne, et plus précisément dans le Morbihan ? Si vous êtes amoureux de la nature et avide de découvertes, notez que le Morbihan vous réserve de nombreuses surprises très agréables. En effet, ce département fait partie des destinations les plus prisées par les touristes, car il regorge d’endroits splendides à visiter. Que vous soyez seul, en couple, entre amis ou en famille, tenez-vous prêt à vivre des expériences uniques et riches en émotion lors de vos prochaines vacances. Pour vous faire une idée, nous avons réuni ici les meilleures choses à faire pendant votre séjour dans le Morbihan.

Séjournez en camping dans le Morbihan

Le camping est le mode d’hébergement préféré des Français. Contrairement aux hôtels souvent jugés comme peu conviviaux, le camping est un excellent moyen de rester soudé si vous voyagez en famille avec vos enfants ou entre amis. Au cours de vos vacances en camping dans le Morbihan, tout sera mis en œuvre afin que tout le monde soit satisfait. Il faudra toutefois opérer le bon choix !

Afin de choisir votre camping dans le Morbihan, n’hésitez pas à vous sur un site spécialiste de la location en camping pour réserver en ligne votre prochain séjour. En plus de gagner un temps considérable, cette démarche en ligne vous permettra de trouver l’offre adaptée à votre budget. Même si l’hôtellerie de plein air reste une solution d’hébergement peu onéreuse, il est toujours appréciable de trouver une offre à un coût tout à fait raisonnable. Si vous hésitez encore à séjourner en camping dans le Morbihan, voici quelques raisons qui vous feront changer d’avis.

Différents types d’hébergements

L’un des avantages à séjourner dans un camping pour vos vacances est que vous avez le choix entre plusieurs types d’hébergement, notamment :

mobil-home ,

, bungalow toilé,

chalet toilé et en bois,

tente toilée et en bois,

et en bois, hébergement insolite (cabane, yourte…).

Une fois que le choix du type d’hébergement est opéré, veillez à vérifier que votre camping dans le Morbihan dispose de nombreux équipements modernes et complets (connexion wifi, télévision, climatisation…).

Un emplacement de choix pour votre séjour en camping

Il est primordial de choisir votre camping dans le Morbihan en fonction de vos besoins et de vos priorités. Pour ce faire, la situation géographique du camping constitue un véritable atout. Vous pouvez par exemple opter pour un camping qui donne un accès direct à la plage ou au lac. Si vous avez l’intention de visiter les célèbres alignements de menhirs, l’idéal est de réserver en ligne votre séjour dans un camping à Carnac. Vous pouvez également séjourner dans un camping à Quiberon pour profiter de la vue sur le littoral sauvage de la Bretagne.

Renseignez-vous donc sur un site de réservation de campings afin de faire le choix le plus judicieux.

De nombreuses activités à faire en famille ou entre amis

Pour assurer aux vacanciers un séjour amusant, la plupart des campings dans le Morbihan disposent d’une grande variété d’infrastructures comme :

piscine extérieure chauffée ,

, piscine couverte chauffée,

parc aquatique avec toboggans aquatiques,

club enfants ,

, aire de jeux pour enfants,

discothèque,

espace fitness et bien-être.

Certains proposent également des soirées animées ou à thème ainsi que la location de vélos, de quoi satisfaire vos envies de randonnée.

Les sorties culturelles à faire absolument dans le Morbihan

Le Morbihan invite à la découverte avec ses lieux emblématiques. Son histoire et son patrimoine local vous feront voyager hors du temps.

Visitez le célèbre golfe du Morbihan

Le golfe du Morbihan est l’endroit le plus connu de ce département. Il s’étend sur 20 km de long et 15 km de large. Il est réputé pour ses multiples îles et reste le lieu incontournable de la région. Longez la côte et marquez un arrêt à chaque point d’intérêt suivant :

le Port du Crousty à Arzon (plus grand port de plaisance de Bretagne) situé sur la presqu’île de Rhuys,

le Cairn du Petit Mont, construit il y a environ 6000 ans,

Port Navalo (en prenant par le chemin du Petit Mousse),

le Port de Lamor-Baden pour déboucher sur le Cairn de Gavrinis sur l’île Gavrinis.

Il est également très intéressant de visiter Locmariaquer, notamment son site des mégalithes ou bien la pointe de Kerpenhir où se trouve la statue de Notre-Dame de Kerdro. Vous pouvez aussi visiter les nombreuses îles du golfe de Morbihan, notamment l’île aux Moines (avec ses superbes plages et sa végétation très fournie) et l’île d’Arz. Cette dernière abrite le Musée Marins et Capitaines qui vous transporte dans l’histoire parfois dramatique des marins et des capitaines à la grande époque de la marine à voile.

Faites un tour à Vannes

La petite ville de Vannes se trouve dans le golfe du Morbihan en bord de mer. Admirez les belles maisons à colombages colorés en flânant dans ses charmantes ruelles. Vous y trouverez entre autres :

la Cathédrale Saint-Pierre,

Vannes et sa femme (emblème de la ville),

le Château de l’Hermine et ses jardins,

les jardins des remparts et les remparts de Vannes,

les lavoirs de la Garenne.

Découvrez les mystérieux alignements de Carnac et le Musée de la Préhistoire

Les alignements de Carnac font partie des sites phares du Morbihan. Ces multiples menhirs (plus de 3000) constituent le plus grand site mégalithique de ce genre au monde. Le site est accessible gratuitement en visite libre ou en visite guidée payante. Grâce à cette dernière option, il est possible de visiter la maison des Mégalithes où se trouvent tous les informations sur l’histoire des alignements du Carnac.

Le Musée de la Préhistoire de Carnac abrite quant à lui une immense collection de poteries, de céramiques, d’outils en silex et de parures. Y sont proposées en été des animations sur la découverte des instruments de musique préhistoriques et des démonstrations de gravure sur du granit.

Découvrez l’arche de Port-Blanc et le château de Turpault

La magnifique presqu’île de Quiberon est l’un des petits joyaux du Morbihan. Elle est située à 20 minutes de Carnac. Vous pouvez y découvrir la splendide arche de Port-Blanc dont la vue est époustouflante au lever ou au coucher du soleil. Le château Turpault situé sur la côte sauvage mérite aussi le détour. Il a été rénové récemment et arbore une très belle allure.

Les sorties de plein air à faire dans le Morbihan

Le Morbihan est la destination rêvée des randonneurs. Que ce soit par les champs ou par les grèves, les amateurs ou les sportifs chevronnés trouveront toujours un parcours adapté. Plongez au cœur des paysages toujours plus épatants à pied, à vélo ou même à cheval et sillonnez les voies vertes pour vivre des sensations et des moments inoubliables.

Le Morbihan vous permet aussi de pratiquer ou de vous initier aux activités nautiques comme le stand-up paddle, la voile et le surf. Au cours de vos vacances, partez à la découverte des sports nautiques grâce à diverses écoles qui proposent des formations. Vous pouvez aussi vous adonner simplement à des promenades sur la plage ou organiser des parties de pêche en mer en famille avec un pêcheur professionnel. Cette activité sportive du Morbihan vous garantit un dépaysement total.