Comment réussir sa soirée de Noël ?

Noël est très probablement l’évènement le plus attendu de l’année. C’est un moment de pur rêve et de dégustation. Il nous reste encore un mois pour effectuer les préparatifs de la soirée. Avant même de penser au menu, nous imaginons déjà le décor de la maison. Voici quelques astuces et conseils pour plonger toute la famille dans la magie de cet instant précieux.

Une décoration de table féérique

Ce jour-là, il est important d’offrir du rêve aux enfants, car ce seront leurs meilleurs souvenirs plus tard. La décoration de table fait partie d’un tout à soigner au détail près. Les spécialistes de la vaisselle jetable ont créé de la décoration sur le thème de Noël. Vous trouverez tous les thèmes : flocons, sapin, bonhomme de neige ou encore forêt qui seront très à la mode cette année. Jouez les effets de couleurs entre la nappe, le chemin de table et le pliage des serviettes et ajoutez quelques éléments de décoration.

Un sapin lumineux

Depuis quelques années, la décoration du sapin revient à la mode et l’on trouve une plus grande variété de décoration dans les boutiques. Aujourd’hui, la tendance est à l’harmonie des éléments et des couleurs. Choisissez en deux et tenez-vous à cette association. Ensuite, vous pourrez ajouter quelques éléments dorés, argentés ou des effets de lumière sur des boules en verre pour apporter une touche de féérie.

Une ambiance de Noël

Si nous aimons tant cette fête, c’est pour les souvenirs, quels qu’ils soient. Il faut donc installer une ambiance particulière, en amenant les enfants au marché de noël, en leur montrant les vitrines décorées des magasins, en leur offrent un chocolat chaud fait maison ou des marrons grillés. C’est aussi des odeurs, celles du feu de bois, de la mandarine et de la bougie parfumée ou encore de la pomme d’ambre. Ce sont aussi ces chansons que l’on écoute avec les enfants et qui restent dans la tête.