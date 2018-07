Home » Mode Changez de montre à volonté Mode Changez de montre à volonté

Rien de tel que de posséder une belle collection de montres, lorsque l’on souhaite avoir du style. Ce petit accessoire a beau ne pas être totalement masculin, il passionne énormément ces messieurs, et il est à ceux-ci ce que le bijou est à la femme : un accessoire qui permet de se démarquer, de laisser parler sa personnalité, tout en apportant un peu de luxe et de style à une tenue. La montre est donc un petit accessoire devenu indispensable, pas uniquement dans le but de lire l’heure, également pour être tendance et pour laisser son unicité s’exprimer. Néanmoins, on arrive rapidement à un constat lorsque l’on possède une montre : on voudrait en avoir plusieurs, une belle collection, afin de les assortir avec l’ensemble de ses tenues, et pour en porter une différente à chaque occasion. Cela peut s’avérer coûteux car la montre est souvent relativement onéreuse, ainsi la plupart des hommes se limitent à deux ou trois montres différentes. Il est possible pourtant de bénéficier d’une alternative intéressante, à voir sur Klokers notamment, marque réputée dans le monde de l’horlogerie. De nouveaux modèles ont fait leur apparition, et ceux-ci permettent de faire varier le style de sa montre à volonté, en modifiant au quotidien différents éléments qui la composent, comme le bracelet ou la tête.

Un fonctionnement simple et astucieux

Ce type de montre permet en effet de posséder un unique modèle, tout en ayant le sentiment d’en avoir des dizaines, puisque l’on pourra modifier le style global de l’accessoire aussi souvent qu’on le souhaitera. Il suffira de changer le bracelet ou la tête de la montre, pour voir apparaître un modèle totalement différent : l’avantage est que l’on ne s’en lasse absolument jamais, puisque la montre change au gré de nos envies. On pourra ainsi l’adapter à toutes les occasions, et il ne sera plus nécessaire de posséder une montre par occasion : pour une soirée mondaine, pour aller au bureau, ou pour un moment décontracté entre amis, on pourra porter la même montre, il suffira simplement de la modifier pour qu’elle s’accorde avec le moment en question. On parle également de la marque Klokers sur le site societe.com, qui permet d’en savoir un peu plus sur l’entreprise à proprement parler, et sur son succès en termes de chiffre d’affaires ou d’effectifs.

Une multitude de montres

Ainsi, il ne sera plus nécessaire de posséder des dizaines de montres : avec un unique modèle, il sera possible de bénéficier d’une infinité de possibilités de personnalisation, pour ne pas se lasser de sa montre. Et cela est tout à fait dans l’air du temps, à une époque où l’on se défait facilement de ce que l’on a acquis, la lassitude arrive rapidement, tout comme l’envie d’acheter à nouveau. Avec ces modèles de montres en revanche, on pourra continuer d’apprécier son modèle encore et encore, de 1000 façons différentes, puisqu’il pourra revêtir une multitude de visages. Rien de tel pour ceux qui rêvent d’avoir une vraie collection de montres, mais qui ne disposent pas forcément du budget suffisant.