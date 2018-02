Home » Auto La passion de la moto : faire de la sécurité une priorité Auto La passion de la moto : faire de la sécurité une priorité

Les passionnés de deux-roues le sauront, la moto procure une sensation unique et extra-ordinaire. C'est un moyen de transport totalement différent des autres, il procure une sensation de liberté et d'indépendance incroyable, comme si nous étions, au plus proche de la terre. Ceux qui aiment les balades sur les longues routes de campagne afin de voir défiler les paysages les plus beaux les uns que les autres comprendront à coup sûr. Mais la position dans laquelle nous nous retrouvons lorsque nous chevauchons cet engin, nous rend, malheureusement, des plus vulnérables sur la route.

La vulnérabilité de la moto

La moto est une passion qui vaut le détour, mais sa maîtrise parfaite est plus que nécessaire, elle est essentielle. La moindre faute peut avoir des conséquences catastrophiques, et un accident est, malheureusement, trop souvent fatal. Rien ne vous entoure, rien ne vous protège réellement, rien de comparable à la carcasse d'une voiture qui peut vous apporter une certaine sécurité. Même si nous mettons un point d'honneur à respecter les limitations de vitesse, il ne faut pas pour autant être moins vigilants des dangers qui nous entourent et qui peuvent subvenir à tout moment. N'ayez confiance qu'en vous-même et méfiez-vous toujours des autres occupants de la route. A savoir, qu'un accident sur deux, en ce qui concerne les motards, est provoqué de façon autonome. Une chute quelconque est vite arrivée et est la plupart du temps dramatique.

Se protéger avant tout

C'est pourquoi, les lois sont de plus en plus strictes aujourd'hui, concernant les équipements de moto en tout genre, que l'on parle du blouson de moto, du casque, des gants, du pantalon, l'ensemble de cet habillage se doit d'être homologué par les règles en vigueur, et être d'une qualité irréprochable. Nous ne pouvons nous arrêter de tout faire, sous crainte d'un danger quelconque. Mais pour pouvoir profiter au maximum des plaisirs des deux-roues, il faut avant tout, se préparer mentalement et physiquement afin d'augmenter notre sécurité, et préserver notre vie.