Du fait que la carte grise n’a pas été harmonisée par l’ensemble des pays de l’Europe, il n’existe alors pas de liaison entre la carte grise d’origine étrangère et la carte grise française . Alors, un certificat de conformité vous permet de bénéficier du nouveau certificat d’immatriculation comme la carte grise pour votre voiture étrangère.

Vous avez nouvellement acheté un véhicule et voudriez l’immatriculer ? Il vous suffit de vous rendre à l’ANTS et de présenter votre certificat de conformité européen de votre véhicule. Au moyen de votre certificat, l’ANTS pourra rapidement vous établir la carte grise de façon définitive pour votre véhicule.

Par contre, pour les véhicules d’occasion, les agents de l’ANTS peuvent ne pas demander le certificat de conformité à condition que votre carte grise soit entière . Pour savoir si votre carte grise est complète, vous devez tenir compte des champs D1, D2 et D3 : c’est-à-dire, le modèle, la variante, et la version.

Délivrer votre certificat de conformité à l’ANTS en vue de votre requête d’immatriculation, permettra aux agents de l’ANTS d’ajouter et de remplir les champs absents sur ce document. Cela permettra de procéder à l’enregistrement de votre véhicule dans leur structure d’immatriculation afin de vous établir la carte grise française.

Le certificat de conformité pour ANTS est un papier qui atteste que votre véhicule à sa sortie d’usine respecte les conditions et les normes européennes . Ce certificat vous permet d’immatriculer votre voiture afin de rouler plus librement sur le territoire européen. Il est délivré par la marque du constructeur.

Certificat de conformité pour ANTS : définition et explication

