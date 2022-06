La checklist pour un voyage en Turquie réussi

Située à la croisée de l’Asie et de l’Europe, la Turquie a de nombreux atouts pour séduire les voyageurs. Une histoire et une culture riche, des côtes bercées par les eaux turquoise de la Méditerranée, des villes cosmopolites, des montagnes à perte de vue…

Nous vous avons donné envie de partir en Turquie ? 🙂

Voici la liste des étapes à suivre pour profiter au maximum de votre voyage

Vérifier les conditions d’entrée

La Turquie ne fait partie ni de l’Union Européenne, ni de l’espace Shenghen.

Les conditions d’entrée sont relativement compliquées et variables: certains peuvent entrer avec une simple carte d’identité, d’autres ont besoin de faire une demande de visa Turquie.

Avant toute chose, assurez-vous de connaître les formalités qui s’appliquent à votre situation.

Comparer les prix des billets

L’avion jusqu’en Turquie peut être incroyablement peu cher… ou totalement hors de prix !

En fonction de la destination, de la compagnie, de la période… le prix des billets peut être multiplié par 10, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi.

Pour trouver la meilleure affaire, consultez donc plusieurs comparateurs de vol, et essayez d’être le plus flexible possible sur vos dates. Les économies réalisées valent le coup.

Planifier l’itinéraire

Avec une superficie correspondant à celle de la France et l’Italie réunie, la Turquie est immense et les distances entre ses principaux points d’intérêts sont importantes.

En conséquence, il est difficile de « tout voir » en un seul voyage. Visiter Istamboul, découvrir la Cappadoce, se baigner à Antalya, escalader le Mont Ararat… vous ne pourrez pas tout faire lors de votre séjour de 10 jours en Turquie !

Essayez d’organiser votre voyage de manière à réduire les distances, quitte à sacrifier quelques destinations: vous profiterez beaucoup plus de votre temps sur place. Et cela vous donnera une bonne excuse pour revenir en Turquie l’année suivante !

Définir un budget

Les économes seront ravis d’apprendre que la Turquie est une destination peu chère, même dans les régions les plus touristiques comme Istanbul ou la Cappadoce.

Cependant, ce pays a tellement à offrir que l’addition peut vite monter si l’on n’y prend pas garde ! Entre les restaurants, les souvenirs, les activités… on peut parfois dépenser plus que prévu.

Conseil

L’alcool est en revanche très cher en Turquie. Si vous ne voulez pas que votre budget s’envole, évitez les apéros, les bières en terrasse, ou la bouteille de vin pendant le repas.

Réserver son logement en avance

Lorsque vous êtes perdu(e) dans une petite ville, au milieu de la nuit, sous une pluie battante, il est peu probable que vous trouviez le meilleur prix à l’hôtel du coin…

Surtout que la plupart des plateformes de réservation en ligne (on ne les citera pas, vous les connaissez déjà…) ne sont pas accessibles depuis la Turquie, à moins d’utiliser un VPN !

Trouver votre hébergement avant de partir vous évitera les soucis, et vous permet de faire des économies substantielles.

Connaître quelques mots de turc

Il n’est pas nécessaire de maitriser la langue pour voyager en Turquie, mais connaître quelques mots peut grandement enrichir votre expérience.

Les locaux apprécieront l’effort que vous faites, et se montreront bien plus ouverts.

Apprendre à négocier

En Turquie, il y a le prix, et LE prix. Même en temps que touriste, les locaux s’attendent à ce que vous négociez: cela fait partie de la culture, du charme local.

Bien entendu, vous ne réussirez jamais à négocier aussi bien que les Turcs, mais ce n’est pas bien grave. Vous aurez fait quelques économies, et vous aurez vécu une expérience mémorable.

Attention: s’il est de coutume de négocier au souk*, c’est beaucoup moins vrai dans les magasins officiels où le prix est affiché. Même si vous êtes un négociateur né, vous aurez du mal à obtenir une réduction dans le nouvel Apple Store d’Istanbul. (* E.g: Souk: En arabe, un souk est un marché forain éphémère, généralement hebdomadaire.)

Un dernier conseil

L’accessoire indispensable à tout voyage réussi en Turquie est… votre sourire !

Vous êtes en vacances, dans un pays magnifique, peuplé de gens merveilleux… alors profitez au maximum et souriez. Vos photos n’en seront que plus belles, et vos souvenirs plus chaleureux.