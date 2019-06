Home » Voyage Top des bars insolites à Paris Voyage Top des bars insolites à Paris

Des bars à Paris, il y en a à presque tous les coins de rue. Même si le bar exclusivement parisien a un certain charme, la capitale française a de nombreux bars originaux les uns comme les autres. Si vous voulez faire la fête, jouer aux jeux de société, déguster des cocktails singuliers, vous serez tout heureux de découvrir ces bars insolites. Voici une liste des bars insolites à Paris !

Le social bar

Souvent, lorsque vous allez au bar, vous êtes accompagné par vos amis et repartez avec ces derniers. Ici, le concept du bar est d’aider les gens introvertis à tisser des liens sociaux sans jamais les forcer. À votre arrivée, vous porterez une étiquette où sont marqués vos noms et quelques-uns de vos caractéristiques. Après, vous aurez de nombreux jeux qui vous permettront de vous rapprocher des autres ou aux autres de venir vers vous. Le bar vous permet aussi de tirer au sort un numéro d’un habitué du bar, ce qui pourrait marquer le début d’une grande amitié. Il a un côté réellement social puisqu’il a été financé par 175 personnes qui versent 50 % de leurs bénéfices à des associations. Tout cela fait de ce lieu un excellent bar insolite à Paris.

Deux Point Zéro et Zéro de Conduite

Deux Point Zéro est un bar connecté qui invite à télécharger l’application du bar afin de voter la chanson qui suivra. L’application permet également de répondre à différents sondages sur le bar et les cocktails. Avec ce système, vous gagnerez des goodies ou une conso, vous pouvez jouer aussi à des jeux vidéo. Le Zéro de Conduite vous fait revivre l’enfance avec des jeux pour gagner des sucettes ou encore les rediffusions des bons dessins animés. En vacances, vous participerez à la soirée « Youpi l’école est finie ».

Bam Karaoké et Wall Street Bar

On va au bar Bam Karaoké pour chanter très fort et même casser la voix. Il suffit de réserver votre karaoké Box et d’entrainer votre team de choc pour vous conduire dans la chansonnette en dégustant de bons cocktails. C’est ce qu’il vous faut pour découvrir votre côté star. Wall Street Bar est un bar boursier où vous jouerez avec le cours de la bourse pour avoir vos boissons préférées à un meilleur prix. Vous aurez 90 secondes pour prendre votre décision. Vous vous adonnez au jeu et vous avez l’impression d’être un loup du vrai Wall Street tout en savourant ici les spécialités du Sud-Ouest.

Bisou et Poupée et le Café des Chats

Au bar Bisou, vous n’avez pas de carte à prendre. C’est vous qui décidez de votre cocktail. Il vous revient simplement d’informer le barman sur vos goûts, vos envies, et il vous concoctera un cocktail entièrement personnalisé. Chez Poupée, c’est Flo qui vous accueille comme si vous étiez son pote du passé. Le vin vous est servi ici à la ficelle, la bouteille est déposée sur la table, vous vous resservez comme bon vous semble.

À la fin, vous ne payez que votre consommation. En outre, vous avez le bar Le Café des Chats. Ce bar vous convie à rester dans un environnement totalement dédié à ce joli quadrupède. Vous prenez du café tout en profitant de leurs doux câlins. Le bar reverse un certain pourcentage de ses bénéfices à des associations pour les chats.