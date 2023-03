La calvitie chez l'homme, une fatalité ?

La calvitie est un phénomène qui touche 70 % des hommes et une source d'angoisse pour la plupart d'entre eux. La calvitie chez l'homme n'est pas une fatalité, puisqu'à l'heure actuelle, il existe des solutions qui permettent de stopper la chute des cheveux, voire de les faire repousser. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la calvitie et les solutions pour lutter contre cette dernière.

Quelles sont les options pour traiter une calvitie ?

La calvitie peut entraîner la perte définitive des cheveux. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez vous résoudre à avoir le crâne dégarni si cela ne vous plaît pas. En effet, il existe de nombreuses solutions telles que la greffe de cheveux qui offrent un résultat optimal en cas de chute de cheveux importante. Cette intervention consiste à extraire des follicules pileux depuis les zones de votre cuir chevelu qui ne sont pas touchées par l'alopécie pour les réimplanter sur les zones dégarnies. Le type d'intervention pour lequel opter dépendra de vos besoins, mais aussi de votre budget.

A lire en complément : Herbalife France : un régime accéléré fonctionne-t-il pour perdre du poids ?

Vous pouvez consulter des sites dédiés pour avoir plus d'informations sur le prix des traitements d'implants capillaires dans les centres spécialisés en greffe des cheveux. Entre autres solutions, vous pouvez opter pour des traitements comme des injections de vitamines, de cellules souches ou encore la prise de compléments alimentaires ou de médicaments. Les médicaments comme les comprimés de nastéride agissent en limitant la transformation de la testostérone, un des phénomènes à l'origine de la chute des cheveux. Les résultats se manifestent sous la forme d'une légère repousse ou bien par l'arrêt de la perte de cheveux. Enfin, il existe également des lotions à appliquer sur le cuir chevelu matin et soir afin de provoquer une légère repousse et d'arrêter la chute des cheveux. Il est toutefois important de préciser que l'arrêt des traitements médicamenteux entraîne aussi l'arrêt des effets et les cheveux peuvent tomber à nouveau. D'autres traitements plus innovants ont un effet plus durable sur votre cuir chevelu.

A lire en complément : Envie de manger des crêpes bio ? Essayez la Creperie 91

Les effets psychologiques de la perte de cheveux chez les hommes

La perte de cheveux a des effets psychologiques chez les hommes qui en souffrent. La première conséquence est la dépression, car le fait de voir son apparence changer irrémédiablement se répercute sur l'humeur en général. Ainsi, certains hommes qui perdent leurs cheveux peuvent ressentir de la tristesse, voire de l'abattement, tandis que chez d'autres, ce phénomène se manifeste par la mauvaise humeur. Un autre des effets de la calvitie sur la santé mentale est la perte de confiance en soi.

Dans une société où les diktats de la beauté concernent aussi bien les femmes que les hommes, ne plus avoir de cheveux peut être difficile. Cela peut donner l'impression de ne plus être « beau » selon les standards de beauté actuels et causer une perte de confiance en soi. Cette perte de confiance peut entraîner un trouble de l'anxiété sociale entraînant l'évitement des autres. Pour atténuer les effets psychologiques de la calvitie, vous ne devez pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale. Enfin, vous pouvez adopter l'une des solutions qui permettent de stopper la perte de cheveux ou encore opter pour la greffe de cheveux.