Faites le plein de vitamines avec les corbeilles de fruits

De nombreux internautes ont des carences puisqu’ils ne mangent pas assez de fruits. Ce domaine ne s’arrête pas aux fraises, aux abricots et aux oranges, vous avez une multitude de variétés qui pourraient vous plaire. Toutefois, pour les découvrir, il faut prendre le temps de voyager dans les allées des centres commerciaux et si vous êtes pressé, nous avons trouvé la meilleure solution. Il existe un concept spécifique avec la livraison des corbeilles de fruits. Ces dernières sont conçues avec les plus belles variétés et vous pouvez les recevoir rapidement chez vous.

Composez vos corbeilles selon vos envies

C’est l’occasion de découvrir des saveurs qui ne sont pas forcément connues par votre famille. Il est possible d’effectuer une demande spécifique notamment pour un événement comme un mariage ou un rendez-vous professionnel puisque les entreprises sont également concernées. Des solutions spéciales sont alors mises en place pour le CE et les associations. Que ce soit de façon occasionnelle ou récurrente, cette solution s’adapte forcément à tous les besoins les plus précis. La livraison est réalisée du lundi au samedi en Île-de-France seulement. Il faut compter près de 24 heures pour que la réception soit effective et la fraîcheur est forcément au rendez-vous, ce qui est bénéfique pour votre santé.

Quels sont les prix pour ces corbeilles ?

En fonction des saveurs et de la taille, les coûts ne seront pas les mêmes. Vous pourrez alors avoir des corbeilles facturées moins de 50 euros afin de les déguster au quotidien par exemple. Au lieu de perdre votre temps dans des commerces alors que les fruits ne sont pas toujours frais, vous pouvez adopter cette solution très efficace avec la livraison à domicile. Pour les événements plus conséquents, le prix pourrait atteindre près de 90 euros, mais vous aurez également une présentation digne de ce nom.