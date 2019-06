Home » Mode Et si vous oubliez vos règles ? Mode Et si vous oubliez vos règles ?

Serviettes qui collent, tampons désagréables, culottes bonnes à jeter, angoisse de LA tâche sur le pantalon, avoir ses règles ce n’est pas vraiment pas une partie de plaisir.

C’est pourquoi, les créatrices de Réjeanne ont imaginé une culotte menstruelle à la technologie inédite qui vous offre jusqu’à 12 heures de protection. Une idée qui en a enthousiasmé plus d’une.

Quand Réjeanne a lancé sa campagne Ulule, 3.506 contributrices ont financé… 7.574% du projet ! Un chiffre qui a permis à la marque d’atteindre le haut du podium dans la catégorie entrepreneuriat féminin sur Ulule.

Les culottes qui mêlent esthétisme et efficacité

Rouge, noire, jaune, taille haute ou encore shorty, il y en a pour tous les goûts. Ce n’est pas parce que c’est une culotte menstruelle que la culotte Réjeanne n’est pas jolie. Et ce n’est pas tout, la culotte Réjeanne convient à toutes les femmes, qu’elles aient des flux légers ou abondants.

Alors pas de panique si ce sont les premiers jours de vos règles !

Les tissus Réjeanne certifiés OEKOTEX sont confortables, drainants et aérés pour éviter toutes formations de mycoses. Ils absorbent les flux de manière continue et ultra-rapidement, on ne sent rien du tout ! Et les culottes contiennent une partie aérée et imperméable pour en finir avec les fuites et les mauvaises odeurs.

Les culottes qui font du bien au portefeuille et à la planète

Avoir ses règles, ça coûte cher ! Les femmes dépensent en moyenne 4 à 5€ en pour leur règles tous les mois. Et ça, pendant des dizaines d’années. Les protections hygiéniques sont ensuite jetées dans la nature, mettant des centaines d’années à se décomposer.

En moyenne, une femme jette 10 000 serviettes et tampons au cours de sa vie. Des produits qui contiennent de nombreuses substances toxiques qui mettent en péril l’environnement et la santé de chacun.

Alors que la culotte Réjeanne est lavable, réutilisable, ultra-résistante et ne contient aucune nanoparticule d’argent. Avec elle, au revoir les dépenses en serviettes et tampons pour quelques années et bonjour les règles éco-responsables !

Les culottes qui redonnent confiance

Réjeanne ne souhaite pas seulement à donner confiance aux femmes pendant leurs règles, mais aussi dans leur quotidien. C’est pourquoi la marque ne retouche pas ces photos. Elle désire démonter les clichés sur le corps féminin et prouver à toutes les femmes qu’elles sont belles. Et Réjeanne ne s’arrête pas là dans son engagement. En effet, pour chaque culotte achetée, une partie des bénéfices est reversée à une association qui œuvre pour le soutien des femmes.