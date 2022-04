Home » Actu Ecandidat Descartes : déposer un dossier de candidature Actu Ecandidat Descartes : déposer un dossier de candidature

L’Université Paris Descartes actuellement dénommée Paris Cité est une université parisienne connue pour être spécialisée dans les sciences de l’homme et de la santé. C’est une université qui propose différents types de formation pour lesquels vous pouvez appliquer à partir du site ecandidat. Cette plateforme vous permet de déposer vos dossiers de candidatures dès la 2e année de licence jusqu’au doctorat.

Choisir votre formation

La première étape pour déposer votre dossier de candidature sur le site ecandidat de l’université de Descartes est de choisir la formation que vous désirez. Cette université propose plusieurs types de formation et possède même une IUT. Vous devez donc au préalable identifier la formation pour laquelle vous souhaitez postuler.

A lire aussi : Quelle quantité de vapoter par jour ?

Le type de formation a beaucoup d’influence sur la procédure de dépôt des dossiers sur la plateforme ecandidat. En premier lieu, il impacte sur les dates de dépôt des dossiers de candidature. De fait, les dates pour déposer vos dossiers sont différentes d’une formation à une autre. Il est donc très important d’être sûr de la formation à choisir puis d’identifier la date de dépôt qui lui correspond.

En second lieu le type de formation que vous allez choisir aura beaucoup d’influence sur les types de documents qui constitueront votre dossier. Pour chaque formation, vous devez fournir des documents spécifiques allant de vos simples informations personnelles à des attestations diverses. Identifier votre formation assez tôt vous permet ainsi de faire toutes les recherches nécessaires pour avoir connaissance des documents qui constitueront votre dossier.

A découvrir également : Quand faire appel au service d’un notaire à Aix-en-Provence ?

Enfin, pour chaque formation, il y a des critères d’éligibilité assez précis auxquels tous les étudiants doivent se conformer. Vous saurez donc, après avoir choisi votre formation et après avoir fait les recherches adaptées les critères que vous devez respecter avant de pouvoir vous inscrire. Identifier votre formation dès le départ vous permettra aussi d’être sûr de l’université choisie et de la disponibilité de votre formation dans cette université.

Créer votre compte et déposer le dossier

Une fois que vous êtes sûr de la formation que vous voulez faire ainsi que des dates d’application et des documents à fournir, vous pouvez créer votre compte sur la plateforme ecandidat. Il existe différentes pages pour l’inscription à chaque formation, c’est pourquoi vous devez identifier au préalable la formation pour laquelle vous candidatez. La procédure de création du compte ecandidat, une fois que vous êtes sûr la page de connexion de votre formation, est assez simple :

rendez-vous sur la page de connexion ecandidat destinée à votre formation ;

destinée à votre formation ; cliquez sur l’option « Créer un compte » disponible en haut de la page ;

vous serez face à deux options de création de compte en fonction du fait que vous soyez déjà étudiant dans l’université ou non ;

cliquez sur l’option qui correspond à votre profil ;

; pour les étudiants de l’Université Descartes, vous aurez juste à inscrire vos identifiants de l’Université puis à vous connecter ;

pour les individus qui ne sont pas encore membres de l’Université, certaines informations vous seront demandées telles que votre e-mail, votre nom et prénoms ;

de l’Université, certaines informations vous seront demandées telles que votre e-mail, votre nom et prénoms ; renseignez les informations qui vous seront demandées et cliquez sur le bouton « Enregistrer » ;

qui vous seront demandées et cliquez sur le bouton « Enregistrer » ; vous recevez un e-mail qui vous fournira vos identifiants de connexion ;

revenez sur la page de connexion et cliquez sur l’option « Je n’ai jamais été étudiant à Université Paris Cité » ;

et cliquez sur l’option « Je n’ai jamais été étudiant à Université Paris Cité » ; renseignez les champs avec les identifiants qui vous ont été fournis via votre adresse mail ;

qui vous ont été fournis via votre adresse mail ; cliquez sur le bouton « Se connecter » pour accéder à votre espace utilisateur.

Une fois toutes ces étapes faites, vous n’avez plus qu’à soumettre votre demande en déposant les documents nécessaires. Il s’agit des documents que vous aviez déjà relevés lors de vos recherches sur la formation de votre choix, les dates d’inscription et les critères d’éligibilité. Déposez donc votre dossier complet en veillant à ne pas être en dehors des délais de dépôt. En cas de doutes ou de préoccupations, vous pouvez consulter le guide de candidature disponible sur la page de connexion. Une fois que vous avez déposé votre dossier dans les temps, vous n’avez plus qu’à attendre une réponse favorable de la part de votre université.