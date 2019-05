Home » Actu Comment bien choisir son portail coulissant ? Actu Comment bien choisir son portail coulissant ?

Pour donner de la valeur à la façade de votre maison, vous devez choisir votre modèle de portail coulissant avec soin. Il doit pouvoir participer à la décoration de votre maison, tout en étant d’une grande résistance. Voici un ensemble de points à prendre en compte avant le choix de votre modèle de portail.

Le type de matériau à utiliser

Le portail devant permettre d’avoir un accès à l’intérieur de l’habitation, doit être d’une grande solidité. À chaque entrée ou sortie du domicile, le portail va être utilisé. C’est pour cette raison qu’il faut utiliser un matériau d’une grande solidité comme l’aluminium. Les portails en PVC sont moins solides et sont donc à éviter.

Ces derniers modèles coûtent moins cher, mais offrent peu de résistance aux chocs, et même aux forts coups de vent. L’avantage de l’aluminium, c’est qu’il s’agit d’un matériau léger, facile à nettoyer et qui ne subit pas de corrosion. Vous pouvez choisir le type de couleur qui convient à la façade de votre habitation.

Un portail de la bonne dimension

Une fois que vous avez trouvé le type de portail coulissant design qui vous convient, vous devez penser à trouver la bonne dimension. Pour cela, vous pouvez prendre les mesures avant la pose de votre portail. Dans les grandes surfaces, vous pourrez acheter un portail de type standard.

Ce type de portail peut faire entre 3 et 3,50 mètres. Pour ce qui est de la hauteur, elle peut être comprise entre 1,40 et 1,50 mètre. Si c’est d’un portail d’une plus grande dimension dont vous avez envie, vous pouvez prendre contact avec des professionnels spécialisés dans la fabrication et la pose de portails coulissants sur mesure.

Ces derniers pourront se rendre chez vous pour prendre les mesures exactes pour la construction de votre portail.

Le type ou la forme du portail

Le type de portail à installer dépend de l’espace dont vous disposez dans votre maison. Il existe en effet des modèles de portails battants et coulissants. Un portail battant est monté sur des gonds qui font qu’il peut s’ouvrir vers l’extérieur ou l’intérieur de l’habitation. L’installation de ce type de portail nécessite de disposer suffisamment d’espace pour une ouverture et une fermeture facile.

Les portails coulissants conviennent aux maisons qui ne disposent pas de suffisamment d’espace. Les maisons situées sur une pente peuvent aussi opter pour ce modèle de portail. Ces modèles de portails doivent être installés par des professionnels pour une plus grande sécurité de l’intérieur de votre habitation.