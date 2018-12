Home » Nature Des tulipes dans son jardin Nature Des tulipes dans son jardin

Offrir des fleurs à la personne que l'on aime, il n'y a rien de plus romantique ! Cela fait chaud au cœur quand on reçoit un joli bouquet, plein de couleurs vives et dont s'échappe une odeur si agréable. Souvent on attend malheureusement une occasion particulière pour offrir des fleurs, comme la Saint-Valentin, un anniversaire, la fête des mères… et bien souvent on ne choisit pas vraiment parce que l'on achète, sans réfléchir et sans regarder autour de soi chez le fleuriste, un bouquet composé exclusivement de roses. Or il y a bien d'autres fleurs très belles que les roses, comme les tulipes par exemple.

Les tulipes, une histoire de couleurs

Il faut avoir vu les champs de tulipes à perte de vue, comme c'est le cas aux Pays-Bas au parc Keukenhof, pour réaliser à quel point il existe un nombre extraordinaire de variétés de tulipes. Une fois que l'a été ébloui par un tel spectacle, on a hâte de rentrer chez soi et de préparer un espace dédié à la tulipe dans son jardin. Les tulipes sont des fleurs à bulbes, qu'il convient de planter pendant l'automne, si l'on veut en profiter au printemps suivant. Attention en revanche à choisir un sol qui soit adapté, c'est-à-dire ensoleillé, parce que la tulipe n'aime pas l'humidité.

Offrir un beau bouquet de tulipes

Si l'on a déjà dépassé la saison, autant attendre l'année suivante, de façon à ne pas gâcher les bulbes que l'on aura achetés. En attendant de voir ces jolies petites merveilles émerger de terre et magnifier le jardin, on peut toujours se tourner vers une boutique dans sa ville et choisir parmi les tulipes que l'on ne manquera pas de trouver de mars à mai, pour se faire constituer le plus beau des bouquets, que l'on n'aura plus qu'à aller bien vite donner à sa belle.