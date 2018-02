Home » Maison Déménagement : une box de location pour plus de tranquillité Maison Déménagement : une box de location pour plus de tranquillité

Les Français sont des milliers chaque année à déménager. Certains doivent opter pour un logement plus petit quand d'autres n'ont pas le choix de ranger une nouvelle fois leurs affaires pour des raisons professionnelles. Pour les personnes estimant que les frais liés à un déménagement sont élevés et/ou ne pouvant s'encombrer de tous les cartons dans leur nouveau logement, il existe des solutions comme des box de rangement en location.

Des déménagements forcés mais aussi fréquents

Rares sont les individus restant dans la même habitation durant toute une vie. Les étudiants et même les jeunes adultes déménagent de nombreuses fois avant de s'établir sur une plus longue durée. D'autres scénarios poussent également à déménager comme un nouvel emploi, une rupture, la perte de son travail, etc. Même si aujourd'hui des prestataires sont là pour aider les particuliers et qu'il est tout à fait possible d'ajouter par exemple des roulettes pour meubles afin de se faciliter la tâche, il est aussi envisageable d'opter pour des box en location.

Box à louer : la solution pour ne plus s'encombrer ?

Stocker ses affaires peut rapidement devenir une étape obligatoire si le nouveau logement est plus petit que le précédent. Certes il est possible de vendre ou se débarrasser de ses anciennes affaires, mais pour ceux ayant plus de mal à se séparer de leurs biens, l'option d'une box à louer est tout à fait envisageable. Elle peut aussi s'avérer être la solution magique pour entreposer ses biens pendant quelque temps.

Une box de stockage est une location sécurisée et fiable car souvent, derrière, c'est une société de déménagement qui en est responsable. Pour plus de libertés liées aux horaires d'accessibilité, des lieux de self stockage existent aussi. En revanche, pour cette deuxième option, les frais liés à la sécurité et à l'entretien peuvent tenir de la responsabilité du particulier.

Pour trouver l'offre qui répond à ses besoins de stockage, de nombreuses entreprises sont accessibles en ligne comme Jestocke, Homebox ou encore Selfstock par exemple.