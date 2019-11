Home » Maison La clôture composite : quels avantages et quels inconvénients ? Maison La clôture composite : quels avantages et quels inconvénients ?

Apprenez-en plus sur le matériau avant de vous lancer !

Vous vous installez sur un nouveau terrain ? Vous souhaitez ajouter une touche de modernité à votre extérieur avec une installation design et fiable ? Ou vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur les matériaux les plus utilisés en terme de clôtures de jardin ? Nous vous proposons aujourd’hui un focus sur un matériau emblématique : le composite ! Très apprécié et utilisé, nous vous présenterons également quelques-uns des produits qui représentent le mieux les avantages de ces installations.

Pourquoi une clôture composite ?

Le composite est un matériau des plus appréciables de par ses nombreuses qualités : esthétique, sobre, ne nécessitant que très peu d’entretien. Et de plus : installé en un rien de temps !

En effet, le rendu des clôtures composites est facilement identifiable : un gris taupe moderne viendra ajouter une touche inattendue à votre extérieur. Celui-ci viendra contraster avec d’autres éléments plus traditionnels (en bois, pierre ou bambou). Également, ces clôtures permettent une de préserver votre intimité de la meilleure des façons. Veillez simplement à choisir une clôture assez haute.

Installation et composants d’une clôture composite parfaite

Comme vu précédemment, la clôture composite est une des clôtures les plus solides et les plus fiables dans le temps. Cela réside dans le fait qu’elle s’installe avec beaucoup de précaution et de préparation. Dans un premier temps, les poteaux seront installés profondément dans le sol, et solidement cernés de béton. Les poteaux Cost en aluminium feront parfaitement l’affaire : légers, élégants, d’une hauteur de 2,40m, ils sont fiables et accessibles. Une fois ce premier poteau bien installé, une plaque de béton sera apposée près de celui-ci. Celle-ci agira comme la fondation de notre clôture, et lui assurera des années de bonne tenue, et ce malgré les intempéries (dans des conditions “normales” d’utilisation bien entendu).

Installation de votre clôture composite : étape 2

Sur cette plaque de béton sera posée la lisse basse. Il s’agit d’une pièce en composite, faisant toute la longueur de la plaque, et qui viendra elle-même supporter les cales de pose. Celles-ci recevront par la suite les lames de la clôture. Avant cela, le deuxième poteau est placé, de la même façon que le premier, et il s’agit ensuite de placer les lames une à une, en les faisant coulisser dans les rainures des deux poteaux.

Installation de votre clôture composite : étape 3

Prenez le temps de poser les lames avec délicatesse afin d’assurer un rendu optimal et esthétique à votre clôture. Vérifiez régulièrement que tous vos éléments sont droits, et sans jeux, afin de facilement pouvoir rectifier le tir si besoin.

Une fois toutes les lames assemblées, vous pouvez poser la lisse haute. Celle-ci viendra fermer et maintenir la composition de votre clôture composite. Il suffit de répéter l’opération, jusqu’à la longueur de clôture souhaitée ! Enfantin, et quasiment ludique. Veillez néanmoins (on ne se répète jamais assez sur ce point), à garder tous vos éléments le plus droit possible.

Il est conseillé d’être à deux pour monter ce genre de clôture. Particulièrement lors de l’installation des poteaux, qui requiert une certaine précision. Une personne peut tenir le poteau droit à niveau, et une autre couler le béton autour de celui-ci.

Trouvez le style de clôture de jardin idéal pour votre chez vous !

Après la pose rapide et facile, le deuxième grand avantage des clôtures composite réside dans le fait qu’elles sont personnalisables. Eh oui ! Étant donné qu’elles sont constituées de différentes parties à assembler, il est tout à fait possible de choisir des lames travaillées de différentes façons.

Lames décoratives de clôtures composite

De nombreux modèles existent, présentant des styles différents et très appréciables, à vous de choisir celui qui vous représentera le mieux et s’adaptera à votre extérieur. Par exemple, la lame décorative Beez rappellent les ruches des abeilles et apportent un côté naturel à votre extérieur. La lame décorative Epure (dont vous avez la photo ci-dessus) laissera quant à elle passer une lumière agréable, tout en cassant le côté parfois un peu lisse de ces clôtures robustes.

Ces plaques d’aluminium découpées au laser sont légères, également très simples à installer, et offriront un aspect visuel géométrique tendance et moderne. Un conseil pratique : ces plaques sont plus fines que les lames de composite qui constituent votre clôture, elles doivent donc être installées avec deux joints de lame décorative, l’un au dessus, l’un en dessous. Ajoutez un kit d’encadrement pour qu’elles soient bien maintenues en place. N’hésitez pas à utiliser les joints de lames décoratives et les kits d’encadrement Axel, fiables et discrets, pour personnaliser votre clôture.

Réfléchissez avant de vous lancer, demandez conseil !

Surtout, n’oubliez pas de penser pratique ! Votre clôture est faite pour durer (la plupart des modèles sont garantis 15 ans). Choisissez bien le modèle qui vous correspond, prenez votre temps, demandez conseil à vos proches qui auront aussi des idées concernant le style, la couleur, la hauteur. Lors de l’installation, vérifiez les jeux, les écarts, les inclinaisons. N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel qui pourra vous apporter solutions et astuces afin d’avoir un rendu optimal, digne d’une installation professionnelle !