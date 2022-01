Home » Maison Qui appeler pour ouvrir une porte ? Maison Qui appeler pour ouvrir une porte ?

Il arrive parfois qu’on se retrouve coincé dehors sans aucun moyen de rentrer chez soi. Eh oui, c’est bien une situation très embarrassante qu’on évite tous de vivre. De toute façon, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vite résoudre cette situation, si jamais ça arrivait. Qui appeler pour vous aider à ouvrir votre porte ?

Faire recours à un serrurier

Lorsque vous êtes coincé devant votre porte (fermée), le premier réflexe est de demander l’aide d’un serrurier. Ce dernier est un professionnel outillé qui vous aidera à résoudre ce problème au plus vite. Alors, si vous êtes confronté à cette situation déplaisante en journée, faites donc appel à un artisan près de chez vous pour décanter le plus tôt les choses.

Il est préférable de lui demander un devis avant l’intervention et une facture bien détaillée après son travail. Vous avez le choix pour le mode de paiement, mais ce n’est qu’un détail. L’essentiel est déjà fait.

Astuces pour ouvrir sa porte fermée

Vous pouvez vous-même vous muter en serrurier et essayer de résoudre ce problème ou encore faire recours à un proche habile des mains. Ainsi, lorsque votre porte est bloquée et vous n’arrivez pas à l’ouvrir, voici certaines astuces utiles. Mais pour vous y mettre, soyez sûr de vous afin de ne pas augmenter l’ampleur des dégâts.

Il peut arriver que vous ratiez votre coup (vous ou le proche en question). Alors, retour à la case départ. Il faudra tout simplement appeler le serrurier afin qu’il vous sorte de cette galère. Ce sera du temps perdu pour rien.

Crocheter la serrure

Cette méthode demande beaucoup d’expérience. Ainsi, avec du matériel approprié (pistolet et clé de frappe, crochet et entraineur), essayez de manier les goupilles de la serrure pour le remuer. Avec cette technique, vous n’aurez pas votre dispositif abimé. De plus, cette manière de faire peut être utilisée pour toute sorte de serrures.

Utilisé un tournevis et une pince

Cette technique permet de briser le cylindre sans le perforer. Pour ce faire, vous prenez une pince que vous mettez autour de la tête du dispositif. Ensuite, faites des tours et des mouvements latéraux jusqu’à ce que le bout du cylindre se casse.

Avec le tournevis, essayez d’enlever tous les morceaux à l’intérieur du cylindre. Faites sortir ces pièces et toujours (en vous servant du tournevis), cherchez celle qui permet de déverrouiller la porte. Vous essayez ensuite de la faire tourner dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre. Votre porte s’ouvrira.

Briser la serrure avec un marteau

Si vous avez votre porte fermée et que vous n’avez aucune alternative, vous avez la possibilité de la briser. Le principe est très simple et consiste à briser le barillet de votre serrure en frappant dessus à l’aide d’un marteau et d’un burin. Mais pour ce cas, vous changerez certainement votre serrure après.

Il est vrai que beaucoup d’astuces permettent d’ouvrir une porte bloquée, mais le plus conseillé serait de faire appel à un serrurier pour vous aider. C’est plus simple et pratique.