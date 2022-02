Home » Maison Découvrez des sets de douche pratiques et facilitez-vous la vie Maison Découvrez des sets de douche pratiques et facilitez-vous la vie

Une cabine de douche est beaucoup plus pratique qu’une baignoire. Qui plus est si elle est équipée du bon set de douche ! L’avantage est que vous ne devez pas acheter les différents composants séparément. Offrez-vous un moment d’harmonie sous les gouttes d’eau et oubliez le monde extérieur, au moins pour un moment !

Que contient le set de douche ?

Le set de douche comprend un mitigeur, dans lequel la température et la quantité d’eau sont réglées, une douchette à main et une douche de tête et, bien sûr, un curseur de douchette. La douchette à main est la pierre angulaire de tout le set. Elle peut être manipulée librement et, pour un confort maximal, elle est disponible en différentes options de positionnement (d’une à cinq positions). Comme pour la douche de tête, vous pouvez choisir entre plusieurs modes de jet. Cela conviendra à tous les membres de votre famille !

Les colonnes de douche offrent un large éventail de designs et de formes différentes (arrondis, carrés modernes…). La mention des traitements de surface spéciaux est tout aussi importante. En termes de fonctionnalité, basez votre choix sur vos idées concernant la technologie, les exigences de performance et la taille. La taille influe sur la consommation d’eau, mais aussi sur l’expérience de douche. Cependant, il existe des technologies qui permettent de réduire considérablement la consommation d’eau sans sacrifier le confort. Ils fonctionnent selon le principe du mélange de l’eau et de l’air, dont nous disposons encore en abondance (contrairement à l’eau).

En bref, un set de douche doit être pratique, répondre à tous vos besoins et convenir à vos habitudes de baignade.

Matériau : uniquement en métal

Le matériau dans lequel sont fabriquées les pièces du set de douche joue un rôle important dans la durée de leur bon fonctionnement. C’est aussi une question de confort. Les pommes de douche sont généralement fabriquées en acier inoxydable. Cependant, des têtes en plastique sont trouvables. Elles sont très légères, mais beaucoup moins durables que les têtes en acier inoxydable. Nous recommandons donc de choisir une tête en métal.

Robinet : mitigeur ou mélangeur

Les mitigeurs sont les plus utilisés. Avec une seule commande, vous réglez le débit et ajustez le mélange d’eau chaude et d’eau froide. C’est l’une des solutions les plus fonctionnelles car elle peut être utilisée d’une seule main. Ils sont disponibles dans une gamme d’options de conception intéressantes.

Les mélangeurs ne sont pas non plus complètement oubliés. Ils sont moins économiques, mais leur charme réside dans leur look rétro unique. C’est pourquoi on les trouve le plus souvent dans les salles de bains rétro, mais ils ne dénotent pas dans les pièces luxueuses ou modernes.

En ce qui concerne l’installation, les robinets encastrés sont une solution très élégante. Comme son nom l’indique, la partie robinet est cachée sous le plâtre, de sorte que seuls la sortie d’eau et le robinet ou le levier sont visibles. Ils sont installés en combinaison avec un corps d’encastrement, qui mélange l’eau chaude et l’eau froide et distribue aussi le débit. Cela peut rendre l’installation plus difficile, mais confère un aspect luxueux et minimaliste. Un autre avantage est la facilité d’entretien, car seul le couvercle avec la commande est exposé.

N’attendez plus, voici les robinets thermostatiques !

Un set de douche avec mitigeur thermostatique est un choix excellent et très pratique. Les mitigeurs thermostatiques ont une température préréglée, normalement 38 degrés. Ils mémorisent cette température, de sorte que vous n’aurez plus à passer de longues minutes sous la douche à atteindre la température optimale. Le mitigeur peut mélanger l’eau chaude et l’eau froide par lui-même et atteindre la température souhaitée en quelques secondes. Cela élimine les longues régulations et les flux d’eau inutiles. Les robinets thermostatiques permettent donc d’économiser non seulement de l’eau, mais aussi de l’énergie et donc des frais de chauffage.

Les ménages avec de jeunes enfants apprécieront également le verrou de sécurité, qui protège les enfants contre les brûlures. Il veille à ce que l’eau ne dépasse pas la température prédéfinie et, en cas de panne d’eau froide, le robinet s’arrête automatiquement. Avant l’installation, il est toutefois nécessaire d’assurer une alimentation stable en eau chaude. Idéalement à partir d’une installation de chauffage ou d’une chaudière suffisamment grande. Les petites chaudières ne sont pas suffisantes à cet égard.