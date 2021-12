Home » Maison Conseils pour optimiser les petites salles de bain Maison Conseils pour optimiser les petites salles de bain

Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons parler des petites salles de bains, car dans la plupart des cas, il s’agit d’une pièce dans laquelle nous n’avons pas assez de mètres carrés. Comme nous le disons toujours, même si nous n’avons pas beaucoup d’espace, cela n’empêche pas de le décorer à notre goût. Les éléments de la salle de bains tels que les sanitaires et les baignoires prennent visuellement beaucoup d’espace, c’est pourquoi il est conseillé d’opter pour des éléments de salle de bains minimalistes aux lignes simples. C’est la meilleure alternative pour ce type de pièces.

En effet, opter pour une douche est la meilleure option si l’on veut que l’espace paraisse plus grand et plus lumineux ; les baignoires, en revanche, prennent plus de volume et font paraître la pièce encore plus petite. Vous pouvez trouver une multitude d’options en termes de receveurs de douche, mais nous vous recommandons de jeter un coup d’œil aux receveurs de douche de MOHD France car c’est l’une des boutiques en ligne qui dispose de la plus grande variété de designs, de styles, de finitions et de matériaux. Vous pouvez également y trouver presque tout ce dont vous avez besoin pour équiper et décorer votre maison avec goût et finesse comme des canapés, des fauteuils, des lampes de designers, des étagères, des poufs, de la vaisselle, des cadres et des vases et plein d’autres produits inédits. Ainsi, le receveur de douche, qui est l’élément placé au sol de la cabine de douche (soit au même niveau, soit légèrement surélevé) pour recevoir et drainer l’eau pour l’évacuer, doit s’intégrer de manière naturelle à l’esthétique générale de la salle de bain. Cette pièce est généralement réalisée en un seul bloc pour éviter l’infiltration de l’eau entre des jointures, par exemple.

Bien que les receveurs de douche au niveau du sol soient très attrayants, il n’est pas toujours possible de les installer car il faut tenir compte de la nécessité d’une pente suffisante pour un drainage correct de l’eau. Il faut donc choisir la douche qui soit parfaitement adaptée à vos besoins et votre salle de bain.

L’adéquation des éléments et leur fonctionnalité est un point important à souligner, surtout pour les petites salles de bains, car chaque pièce doit être bien placée pour éviter tout gaspillage de l’espace disponible et assurer l’accessibilité de la salle de bain pour tous les habitants de la maison, qu’ils soient adultes, enfants ou personnes âgées. D’ailleurs, la cabine de douche reste le meilleur choix pour tous les âges, surtout si elle intègre une banquette ou une chaise pour s’asseoir, se doucher en toute sécurité et éviter les accidents domestiques. Il faut aussi éviter les meubles inutiles ou trop volumineux.

Il est préférable d’opter pour des meubles peu profonds mais offrant assez d’espace pour ranger les serviettes, les brosses à dents et les produits d’hygiène courants. Si vous êtes obligés d’avoir les toilettes dans la salle de bain, installez des toilettes avec une chasse d’eau encastrée pour gagner de l’espace. Quant aux matériaux à utiliser, il est important de savoir que les produits en résine / minéraux se distinguent par leur longévité et leur résistance, ceux en céramique / porcelaine par leur prix économique et un bon rapport qualité/prix alors que les produits en pierres naturelles, comme l’ardoise, le marbre, le granit ou le quartz, restent les plus écologiques et durables et présentent souvent des designs spectaculaires. En cas de doute, la meilleure chose à faire est de consulter un professionnel de confiance qui pourra vous aider à bien estimer le coût de la rénovation de votre salle de bain et à acheter la pièce qui convient le mieux à vos besoins et votre budget.