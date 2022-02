Home » Tech Le lancement officielle de Huawei Watch GT Runner en Europe Tech Le lancement officielle de Huawei Watch GT Runner en Europe

Huawei Watch GT Runner a déjà été lancé dans certains pays l’année dernière et obtient maintenant une version mondiale plus large.

La montre connectée au design stylé, comme son nom l’indique, cible les sportifs. Le corps élégant de la Watch GT Runner est composé de fibres composites à haute résistance pour créer un boîtier solide, fin et résistant à l’usure. La montre a un corps léger ne pesant que 38,5 grammes. Il est également doté d’une sangle en silicone antibactérienne, empêchant ainsi l’accumulation de bactéries lors d’un entraînement intense. On peut dire que la watch gt runner prix de 299.99 euros est très raisonnable par rapport à ses caractéristiques puissantes.

Huawei Watch GT Runner offre une fonction de positionnement très précise avec la première conception d’antenne externe cachée flottante brevetée de l’industrie. Cette conception cache l’antenne de positionnement dans le matériau en fibre polymère. En conséquence, l’effet du signal est considérablement augmenté et les performances de l’antenne sont améliorées de 135% par rapport à la conception traditionnelle. La montre est livrée avec GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO et QZSS.

La montre intelligente comprend le capteur de fréquence cardiaque TruSeen 5.0 Plus de Huawei

Ainsi que la prise en charge de plus de 100 modes d’entraînement, la surveillance de la SpO2 toute la journée et un entraîneur de course à pied piloté par l’IA. La caractéristique la plus importante de la Watch GT Runner est peut-être ses fonctionnalités d’analyse Huawei TruSport telles que Running Ability Index (RAI) et Professional Running Program.

Running Ability Index est une fonctionnalité qui calcule vos limites actuelles en fonction de votre fréquence cardiaque, de votre rythme, de votre distance, de votre fréquence et d’autres données passées et génère un score d’indice de capacité de course pour vous montrer où vous en êtes dans votre entraînement. La fonctionnalité fournit également des données telles que le niveau de fatigue, les temps de récupération estimés, la pression d’entraînement aérobie/anaérobie et les estimations du temps de course estimé pour aider les utilisateurs à mieux ajuster leur programme d’entraînement.

Les utilisateurs peuvent créer un plan d’entraînement personnalisé et fixer des objectifs dans l’application Huawei Health, et la Watch GT Runner agit comme un entraîneur de course, ajustant votre programme d’entraînement en fonction de vos progrès de course au fil du temps. Il peut également identifier à quelle étape d’entraînement vous vous trouvez et ajuster l’intensité de l’entraînement en conséquence pour vous assurer que vous vous entraînez au bon rythme.

Outre ces fonctionnalités, la Huawei Watch GT Runner dispose d’un écran AMOLED rond de 1,43 pouces avec prise en charge tactile plein écran. La montre comprend Kugou Music, Himalaya, AutoNavi Maps, Air Travel, etc., qui couvre presque la vie quotidienne. Il fonctionne sur HarmonyOS, qui prend en charge divers téléchargements d’applications tierces.