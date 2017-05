Ex2hosting, la référence en hébergement de site

Lorsque l’on souhaite créer son propre site internet, on a tendance à penser que gérer un simple blog pourrait accumuler de la popularité. Les gens n’accèdent pas toujours à ce dernier; il ne reçoit pas autant de visites que Twitter reçoit chaque jour. Toutefois, il existe un site qui peut héberger votre commerce ou votre plateforme, de manière à obtenir un flux d’échanges de mails et de données plus grand: Ex2hosting

Un partenaire fiable dans l’hébergement de votre site

Ex2hosting est un site proposant des services d’hébergement de sites à des particuliers ainsi qu’à des professionnels. Dotée de plusieurs offres concernant la sauvegarde de données, la protection des serveurs et l’espace que l’administrateur du site peut utiliser, Ex2hosting procure à ses clients de la satisfaction en tant qu’hôte de leurs sites. En effet, le site d’hébergement propose avant tout des serveurs en provenance de France. Ainsi le client pourra laisser ses visiteurs consulter son site, sans avoir à se connecter loin des serveurs du pays. Par ailleurs, le service de CPanel, qui est reconnu pour le contrôle aisé et professionnel des sites, se révèle suffisamment puissant pour la gestion de la plateforme. Il est également disponible en plusieurs langues. Enfin, Ex2hosting facilite la sauvegarde des données: vos données seront sauvés deux fois de manière à éviter les erreurs de manipulation.

Des offres adaptées aux sites personnels et professionnels

Vous venez juste de commencer votre commerce; vous possédez un entreprise et rêver de vous étendre en ligne pour accéder à plus de clients en France. Ex2hosting répond à vos appels et à vos attentes. Le site d’hébergement propose plusieurs offres conformes aux besoins et demandes du client. De ce fait, un hébergement mutualisé est donné aux particuliers et aux entreprises. Ce dernier est payé par mois pour une somme variant de 4.99 TTC à 299.99 TTC €. Les avantages procurent un espace disque allant de 150 GO à un l’illimité, ainsi qu’une protection optimale contre les pare-feux. Un support technique vous est également disponible 24/24h pour répondre à vos questions de manière assidue et professionnelle. Avec toutes ses qualités, Ex2hosting est définitivement la référence de l’hébergement de site.

Vous pouvez voir le site de l’hébergeur directement ici : allez voir.