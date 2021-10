Home » Maison Comment entretenir efficacement son linge ? Maison Comment entretenir efficacement son linge ?

L’entretien du linge de maison est indispensable pour lui assurer une longévité ainsi qu’une hygiène irréprochable. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent comment s’y prendre pour réussir cette tâche. Sachez qu’entretenir le linge n’est pas une chose compliquée, il suffit simplement de suivre certaines astuces et de respecter quelques règles. Comment procéder ? Nous vous en disons plus.

Bien choisir sa lessive

Pour bien entretenir son linge, il faut avant tout bien choisir la lessive que vous allez utiliser. On distingue notamment les poudres ou tablettes et les lessives liquides. Quel que soit votre choix, rendez-vous dans une droguerie pour trouver les produits adaptés. Les lessives en poudre ou tablettes doivent être utilisées à une température d’au moins 40°. Autrement, elles risquent de laisser des traces sur le linge. La plupart d’entre elles comprennent des agents de blanchiment. Par conséquent, ces lessives sont surtout recommandées pour les vêtements clairs.

A découvrir également : Tout savoir sur la rénovation de sa maison

Quant aux lessives liquides, elles présentent une meilleure capacité d’isolation à basse température. De même, elles sont efficaces en cycle court. Il est rare qu’elles contiennent des agents de blanchiment incompatibles avec l’état liquide de la lessive. Vous pouvez alors vous en servir pour le linge de couleur.

A découvrir également : Jardin : quels outils de jardinage choisir et utiliser ?

Faire tremper le linge avant la première utilisation

Le linge neuf est recouvert d’une couche d’apprêt que vous devez prendre le soin d’enlever avant usage. Pour ce faire, il faudra le décatir. En d’autres termes, plongez le linge neuf dans de l’eau froide et laissez reposer une nuit. Ceci est également valable pour les serviettes de bain et les torchons. Le linge sera ainsi plus doux et plus absorbant.

Se conformer aux étiquettes

L’autre astuce pour entretenir efficacement le linge est de suivre les instructions inscrites au niveau des étiquettes. En réalité, chaque type de textile peut requérir un cycle de lavage plus ou moins délicat. Certains draps et serviettes ont en effet la capacité de supporter les fortes températures tandis que certaines nappes peuvent nécessiter un cycle plus délicat.

Prêter attention aux tâches

Il est important de traiter les taches avant d’entamer le lavage. De ce fait, elles pourront être éliminées plus facilement. Étant donné que ces taches peuvent rester incrustées après le lavage, vous devez intervenir le plus tôt possible. Ne prenez jamais le risque de repasser une tache, car il sera par la suite impossible de l’éliminer.

Éviter de mélanger le linge

Bien entretenir son linge, c’est également mettre ensemble les couleurs et les textiles similaires. De manière plus précise, il ne faut en aucun cas mélanger les couleurs claires et les teintes foncées. Sinon, ces dernières risquent de déteindre sur le linge clair. De même, vous ne devez pas mélanger les textiles naturels aux synthétiques. Et pour cause, de petites peluches ont tendance à se libérer des fibres artificielles. Elles peuvent ensuite s’accrocher aux textiles naturels, impactant ainsi sur leur douceur.

Enfin, évitez de mélanger les vêtements à fermetures éclair et les serviettes éponges. Ces derniers peuvent également accrocher les fibres et les endommager. Prendre soin de son linge, c’est avant tout choisir la lessive adaptée pour le lavage. À cela s’ajoutent quelques bons gestes qui permettront d’optimiser l’entretien.