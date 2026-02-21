Ce que l’on ressent vraiment après une séance d’hypnothérapie

Des chiffres bruts : plus de 15% des Français ont déjà testé l’hypnothérapie au moins une fois, selon une étude récente. Pourtant, derrière ces statistiques, une question persiste. Que ressent-on vraiment en sortant d’une séance d’hypnose ? Pas la version fantasmée des shows télévisés, mais l’expérience vécue, au ras du réel.

Avant de parler sensations, il faut comprendre comment se vit une séance. Souvent menée par un professionnel, psychologue, médecin, psychothérapeute, la séance suit un rythme précis, généralement autour de 45 minutes. L’hypnose, qu’elle soit classique, éricksonienne, humaniste ou issue des formes plus modernes, repose toujours sur l’induction d’un état de conscience modifié, cette fameuse « transe » où le monde extérieur s’efface peu à peu.

Tout commence par la préparation. Le patient s’installe, souvent allongé ou confortablement assis. On lui propose de fermer les yeux, de fixer un point précis ou d’écouter une musique douce. Le praticien guide la détente, parfois avec une voix presque murmurée, parfois accompagné d’une bande-son relaxante diffusée par haut-parleur. Cette phase d’induction plonge le patient dans une attention flottante, propice à l’hypnose.

Pour vérifier que l’état hypnotique est atteint, le thérapeute peut demander des actions simples, lever une main, croiser les bras. Si ces gestes sont réalisés sans effort apparent, la séance peut se poursuivre : le patient s’ouvre alors aux suggestions du praticien.

Les suggestions varient selon le but de la séance. Elles peuvent être directes (« Votre respiration devient calme, régulière ») ou plus subtiles. Ce qui ne change pas : le patient garde, à tout moment, la possibilité de sortir de l’état hypnotique. Contrairement à certains clichés, il reste conscient de ce qui se passe, tout en étant profondément détendu.

Reconnaître l’état de transe hypnotique : quels signes concrets ?

Le praticien observe plusieurs indices pour s’assurer que l’état recherché est bien atteint. Parmi eux :

Des changements dans le regard : paupières lourdes, yeux brillants, parfois des larmes ou un mouvement rapide des globes oculaires

Des modifications corporelles : muscles relâchés ou, au contraire, une certaine raideur, variation du tonus musculaire

Des signes physiologiques : respiration plus lente, pouls modifié, sensation de chaleur ou de froid, teint légèrement différent

Ce sont autant de marqueurs qui confirment l’entrée dans cet état particulier, à mi-chemin entre veille et sommeil.

Sortir de la transe : retour à la réalité

La séance touche à sa fin. Le praticien guide alors le patient vers un retour progressif, souvent à travers un compte à rebours, pour réancrer la conscience. La plupart du temps, la personne se sent reposée, apaisée, avec une impression de bien-être durable. Un échange suit, où le praticien revient sur le vécu, discute des éventuelles résistances rencontrées, et propose des pistes pour continuer le travail entamé.

Quelles sensations après une séance d’hypnose ?

L’hypnose, selon le psychiatre Léon Chertok, s’apparente à un « quatrième état » de l’organisme, voisin de l’éveil, de la somnolence et du sommeil. Cet état singulier modifie la perception de la réalité, rendant le corps plus réceptif, l’esprit plus perméable aux changements intérieurs. On observe alors différents effets, tant sur le plan psychique que physique.

Après une séance, certains décrivent une sensation similaire à celle d’un réveil après une sieste profonde : esprit clair, muscles relâchés, respiration fluide. D’autres parlent d’un calme nouveau, d’un sentiment de légèreté, voire d’un regain d’énergie. Il arrive que la personne ressorte avec l’impression d’avoir « débranché » le mental, comme après une relaxation aboutie.

Côté effets secondaires, ils restent rares, mais peuvent exister : un léger mal de tête, un vertige passager, une sensation de flottement. Rien d’alarmant, et ces sensations s’estompent d’elles-mêmes. L’expérience varie d’une personne à l’autre : certains repartent comme sur des roulettes, d’autres mettent quelques minutes à retrouver leurs repères. Chaque séance, chaque ressenti, chaque vécu est singulier.

Hypnose thérapeutique : quels risques ?

L’hypnose, lorsqu’elle est pratiquée par un professionnel formé, reste une technique sûre. Les dérives surviennent surtout en cas de mauvaise utilisation ou de formation insuffisante du praticien. L’hypnose médicale, psychothérapeutique ou utilisée par des professionnels de santé (médecins, psychologues, orthophonistes, sages-femmes, infirmiers…) s’inscrit dans un cadre réglementé, avec des codes d’éthique stricts. À l’inverse, une pratique non encadrée peut exposer à des diagnostics erronés ou à de mauvais conseils.

Mieux vaut donc vérifier les compétences et l’expérience de la personne qui propose la séance, pour éviter toute confusion entre hypnose de spectacle et hypnose thérapeutique. Les shows comme ceux de Messmer, où l’on voit des volontaires exécuter les ordres les plus loufoques, n’ont rien à voir avec la démarche médicale, centrée sur l’écoute et le respect du patient.

Au sortir d’une séance, certains repartent le pas léger, d’autres la tête pleine de questions. Mais tous, au fond, se confrontent à une expérience qui bouleverse la routine ordinaire, et c’est bien là que commence le véritable voyage intérieur.