Parole Imagine Dragons Demons avec traduction mot à mot

Certains mots anglais ne possèdent aucun équivalent exact en français. Les traductions mot à mot révèlent souvent des usages inattendus ou des choix lexicaux ambigus. Dans ‘Demons’ d’Imagine Dragons, plusieurs expressions résistent à l’interprétation directe.

La version littérale expose le fonctionnement interne du texte, loin des adaptations poétiques habituelles. Chaque ligne s’appuie sur la structure originale, sans ajustement stylistique ni reformulation.

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Pourquoi « Demons » d’Imagine Dragons touche autant de monde : analyse et contexte

Formé en 2008 à Las Vegas, Imagine Dragons impose d’emblée un alliage singulier : rock alternatif, pop rock, rock indépendant et une pointe d’électro. Résultat, le groupe capture l’air du temps et rallie un public large. Avec « Demons », extrait de l’album Night Visions (2012), la bande frappe fort : sixième place au Billboard Hot 100, certifications multiples, clip dépassant le milliard de vues sur YouTube. Sur scène, le morceau devient un incontournable, réclamé par les fans à chaque concert.

Le texte, fruit d’un travail collectif signé Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Platzman, Alex da Kid et Josh Moser, plonge dans la zone trouble de l’humain. Au centre : l’aveu d’un combat intérieur, la lucidité face aux zones d’ombre qui logent en chacun. « Demons » ne cherche pas à donner de leçon. Il montre ce qu’il en coûte d’être honnête avec soi-même, d’assumer ses paradoxes.

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Le vécu du groupe pèse dans la balance : origines à Las Vegas, immersion dans la scène alternative, passage par l’université Brigham Young… Tout cela donne à Imagine Dragons ce mélange d’introspection et de puissance pop. Ce fil rouge entre confession intime et énergie collective traverse tout Night Visions. La force du morceau naît de cette tension : la mélodie reste en tête, mais le texte ne laisse rien passer sur la vulnérabilité et les failles. Résultat, la chanson fait office de miroir. Chacun y retrouve un fragment de soi. Demons s’impose alors comme un hymne à l’acceptation de ses propres limites.

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Les paroles de « Demons » ligne par ligne avec leur traduction mot à mot en français