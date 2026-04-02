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Parole Imagine Dragons Demons avec traduction mot à mot

2 avril 2026

Certains mots anglais ne possèdent aucun équivalent exact en français. Les traductions mot à mot révèlent souvent des usages inattendus ou des choix lexicaux ambigus. Dans ‘Demons’ d’Imagine Dragons, plusieurs expressions résistent à l’interprétation directe.

Sommaire
Pourquoi « Demons » d’Imagine Dragons touche autant de monde : analyse et contexteLes paroles de « Demons » ligne par ligne avec leur traduction mot à mot en françaisUne lecture attentive du texte, sans filtre

La version littérale expose le fonctionnement interne du texte, loin des adaptations poétiques habituelles. Chaque ligne s’appuie sur la structure originale, sans ajustement stylistique ni reformulation.

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Pourquoi « Demons » d’Imagine Dragons touche autant de monde : analyse et contexte

Formé en 2008 à Las Vegas, Imagine Dragons impose d’emblée un alliage singulier : rock alternatif, pop rock, rock indépendant et une pointe d’électro. Résultat, le groupe capture l’air du temps et rallie un public large. Avec « Demons », extrait de l’album Night Visions (2012), la bande frappe fort : sixième place au Billboard Hot 100, certifications multiples, clip dépassant le milliard de vues sur YouTube. Sur scène, le morceau devient un incontournable, réclamé par les fans à chaque concert.

Le texte, fruit d’un travail collectif signé Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Platzman, Alex da Kid et Josh Moser, plonge dans la zone trouble de l’humain. Au centre : l’aveu d’un combat intérieur, la lucidité face aux zones d’ombre qui logent en chacun. « Demons » ne cherche pas à donner de leçon. Il montre ce qu’il en coûte d’être honnête avec soi-même, d’assumer ses paradoxes.

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Le vécu du groupe pèse dans la balance : origines à Las Vegas, immersion dans la scène alternative, passage par l’université Brigham Young… Tout cela donne à Imagine Dragons ce mélange d’introspection et de puissance pop. Ce fil rouge entre confession intime et énergie collective traverse tout Night Visions. La force du morceau naît de cette tension : la mélodie reste en tête, mais le texte ne laisse rien passer sur la vulnérabilité et les failles. Résultat, la chanson fait office de miroir. Chacun y retrouve un fragment de soi. Demons s’impose alors comme un hymne à l’acceptation de ses propres limites.

Femme lisant paroles de chansons à un café en extérieur

Les paroles de « Demons » ligne par ligne avec leur traduction mot à mot en français

Une lecture attentive du texte, sans filtre

Pour saisir la subtilité de « Demons », prenez chaque vers à la lettre. La structure anglaise, rythmée et dépouillée, impose un exercice de traduction mot à mot. Voici l’amorce :

  • When the days are cold Quand les jours sont froids
  • And the cards all fold Et les cartes toutes se couchent
  • And the saints we see Et les saints que nous voyons
  • Are all made of gold Sont tous faits d’or

Cette traduction littérale permet de mesurer le propos brut : pas d’effet de manche, pas de détour. L’auteur, Dan Reynolds, expose sans fard ce combat intérieur qui traverse l’ensemble du texte.

  • When your dreams all fail Quand tes rêves échouent tous
  • And the ones we hail Et ceux que nous saluons
  • Are the worst of all Sont les pires de tous
  • And the blood’s run stale Et le sang est devenu rance

À travers chaque mot, la dimension sombre du texte apparaît, indissociable de la mélodie. Les « côtés sombres », selon les termes mêmes des auteurs, surgissent dans la langue originelle et s’imposent dès la première lecture, sans surinterprétation.

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