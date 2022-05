Sécurité conducteurs et suivi de flotte : comment ça marche ?

Vous vous demandez comment mettre en place un suivi de flotte pour vos véhicules et ainsi assurer une meilleure sécurité pour les conducteurs ? Nous vous expliquons comment faire du suivi de flotte en temps réel grâce aux outils aujourd'hui à notre disposition.

Suivi de flotte et géolocalisation par GPS

Le suivi de flotte est aujourd'hui possible grâce à de nombreux outils technologiques et innovants. La géolocalisation par satellite (GPS) permet en effet de garder le contact avec une flotte entière de véhicules - voitures, poids-lourds, etc.

Ces systèmes modernes permettent entre autres aux entreprises de mettre la technologie au service de la sécurité de tous. La gestion de la flotte est mieux assurée grâce à la possibilité de suivre à distance la fluidité des mouvements des véhicules. Ces systèmes font notamment appel à la télématique embarquée.

Efficacité et sécurité sont les objectifs premiers de la mise en place d'un suivi de flotte en temps réel. La technologie est aujourd'hui en mesure de créer de la réassurance. Pour gérer le suivi de votre flotte, il suffit de faire appel à ces services simples d'utilisation, et qui permettent avant tout d'optimiser les opérations et la logistique.

Pourquoi mettre en place un suivi de flotte ?

Le suivi de flotte par géolocalisation permet non seulement d'avoir un regard sur vos véhicules, mais aussi de détecter certaines activités suspectes sur la route.

Les systèmes embarqués sur les véhicules permettent entre autres de recueillir des informations essentielles sur les véhicules voisins ou encore sur vos chauffeurs, dans le but de sécuriser les process.

Toute entreprise souhaitant activer un suivi de flotte en temps réel peut ainsi avoir la main sur une carte de géolocalisation. La visibilité permet ainsi de fluidifier les process de gestion de flotte, mais aussi de gagner du temps.

Des informations en temps réel sont transmises via des plateformes aux gestionnaires de flotte. Tout événement intervenant sur le trajet de l'un de vos chauffeurs peut ainsi être enregistré et transmis. Le suivi de flotte répond à un besoin grandissant de visibilité, de la part des entreprises gérant une flotte plus ou moins importante.

Optimiser sa gestion de flotte : la sécurité avant tout

Mettre en place un suivi de flotte permet aussi d'optimiser la sécurité des conducteurs. Via un système performant de caméra vidéo embarquée, les chauffeurs sont plus sécurisés. Les comportements à risque peuvent ainsi être détectés en amont de tout incident grave.

Par ailleurs, le suivi de votre flotte permet à vos chauffeurs d'éviter des dangers courants et de nombreux sinistres grâce à une technologie innovante. Les configurations des outils sont généralement personnalisées afin de répondre aux besoins de l'entreprise et du gestionnaire de flotte.

En temps réel, les chauffeurs sont notifiés en cas de risque détecté, ce qui contribue à réduire les événements critiques et les coûts liés aux déclarations de sinistre. Les chauffeurs sont eux aussi mieux protégés contre de fausses déclarations : votre flotte est ainsi plus performante et efficace. Vous savez désormais l'essentiel sur le suivi de flotte.