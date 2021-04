Home » Finance Comment comprendre un graphique ? Finance Comment comprendre un graphique ?

Si vous demandiez à un astrologue comment lire une carte natale, vous obtiendrez probablement une réponse de rire et d’œil latéral sérieux pour communiquer une ambiance générale de : « Oh, chérie. » C’est parce que apprendre à lire une carte natale avec la précision et le savoir-faire d’un professionnel peut prendre des années de dédié à l’étude afin de taquiner le sens réel et cohérent. Cas en point : J’ai eu trois lectures d’horoscope différentes au cours des quatre derniers mois, et même si aucune d’entre elles ne se contredit, chacune a finalement révélé différentes dimensions et aspects (très littéraux) de qui je suis.

A lire aussi : Crise sanitaire : comment les banques en ligne s’occupent-elles de leurs clients ?

Mais comme à l’œil nu à première vue, les cartes natales (comme le mien, photo ci-dessus) ressemblent plus à des cercles concentriques avec une preuve de géométrie compliquée au centre qu’un bastion d’information expliquant votre arrière-plan cosmique, vous pourriez être intéressé par quelques informations de base pour égaler le terrain juste un peu. C’est tout à fait faisable, mes amis.

Utilisation de mon et les résultats de plusieurs lectures que j’ai eu en utilisant, trouver un aperçu ci-dessous de la façon de lire une carte natale en reconnaissant les symboles planétaires et leur placement. (Et pour suivre en utilisant votre propre carte natale personnalisée, exécutez une version gratuite en utilisant un générateur en ligne comme celui-ci.)

A découvrir également : Comment réussir son rachat de crédit au meilleur taux ?

Les cartes natales incluent les emplacements planétaires, qui est l’endroit où se trouvait une planète donnée lorsque vous êtes né, en fonction de votre situation géographique. Les planètes sont représentées sur les cartes natales par des glyphes, et bien que des versions alternatives desdits glyphes existent, la représentation ci-dessous est généralement la façon dont vous pouvez vous attendre à ce qu’elles apparaissent. La signification principale pour ces planètes et leur placement est qu’elles représentent différents aspects de votre personnalité. Donc, si vous entendez un astrologue dire quelque chose comme « votre Vénus est en Gémeaux » ou « votre signe Vénus est Gémeaux », ils font référence à ce signe d’étoile (dans ce cas Gemini) influence quel que soit le trait de personnalité auquel la planète (Vénus) se rapporte.

Dans cet esprit, être capable de reconnaître les planètes dans votre chat, comme illustré à l’aide des glyphes ci-dessous, et de déchiffrer ce que signifie chaque placement est essentiel pour mieux comprendre comment lire une carte natale. Obtenez cette info, par planète, ci-dessous.

Graphics : W G Creative Soleil

Glyphe : Un cercle avec un point au milieu

Le soleil est une étoile, et c’est celui qui est le plus associé à votre horoscope, c’est pourquoi il est souvent appelé votre signe étoilé. Il reflète votre personnalité la plus dominante et votre identité directe.

Mon soleil est Taureau, ce qui veut dire que je suis sensuel, têtu, pratique et concentré sur le plaisir. Jennifer Freed, Ph.D., astrologue psychologique et auteur de Use Your Planets Wisely, a souligné au cours de ma lecture que mon signe de soleil en Taureau signifie aussi que je suis très stable, stable, et malheureusement loyal envers les mauvaises personnes. Mais Ce n’est que moi.

Lune

Glyphe : Un croissant de lune

Votre signe de lune est essentiellement le reflet de votre personnalité émotionnelle et de votre moi intérieur que tout le monde ne voit pas à la surface. Votre lune parle de vos émotions et qui vous êtes vraiment, au fond. Mon signe lunaire est en Vierge, ce qui signifie que je suis un écrivain idéal (yay) et, selon le Dr Freed, j’ai « presque un besoin obsessionnel de bien faire les choses et de bien faire les choses ». Généralement, cette qualité est cool pour le travail, mais pas tant pour la vie — les lunes vierges doivent se souvenir de ne pas négliger les soins personnels.

Rising

Glyphe : flèche pointant vers le haut

Non, tu ne te souviendras pas de la science de 6e année, en fait, pas une planète. Mais il est toujours important pour pouvoir lire un tableau natal, il est donc inclus à titre de référence. Votre signe ascendant ou montant est l’image extérieure que vous projettez à la monde.

Mercure

Glyphe : Un cercle avec deux « cornes » et une croix en dessous

Nous associons souvent Mercure aux horreurs uniques de Mercure rétrograde, mais cette planète n’est pas toute mauvaise. En astrologie, Mercure se concentre sur l’intelligence, la communication, le voyage et la technologie, et selon Jessica Lanyadoo, astrologue et auteur de l’Astrologie pour les relations réelles, Mercure est très important dans mon tableau. La planète règne sur la Vierge et les Gémeaux, qui apparaissent sur toute ma carte, mais j’ai aussi Mercury carré Uranus dans ma carte, qui est une sorte d’aspect de génie noisette qui fait de moi un penseur excentrique.

Vénus

Glyphe : Un cercle avec une croix en dessous (symbole féminin)

Vénus est la déesse de l’amour et de la beauté, donc votre signe de Vénus est à peu près votre langage d’amour astrologique — comment vous avez tendance à donner et à recevoir de l’affection. Ma Vénus se trouve être dans Gémeaux, ce qui signifie que j’attire généralement les gens (et vice versa) avec mes mots. « C’est un grand signe de vos capacités à rencontrer et à saluer et à s’entendre avec n’importe qui », dit le Dr Freed « Cela signifie aussi que vous avez beaucoup de goûts différents dans les attractions amoureuses. »

Mars

Glyphe : Cercle avec une flèche pointant en diagonale (symbole mâle)

Mars évoque une ambiance ardente, rouge, audacieuse et affirmée, et votre signe Mars se concentre en grande partie sur les choses physiques agressives, orientées vers l’action, essentiellement tout ce qui fait pomper votre sang. C’est une vitrine de votre vie sexuelle et peut vous aider à déterminer quelle séance d’entraînement vous convient le mieux. Mon Mars est en Cancer Moody. Et d’après mon sexoscope avec Stefanie Caponi, astrologue résidente chez Swell by Dame Products, cela signifie que mon action est très intuitive.

Jupiter

Glyphe : Un « 4 » avec un bras incurvé

Jupiter a une énergie extrêmement optimiste : elle règne sur la chance, la chance, la vérité, et comment nous voulons grandir et se développer. Selon l’endroit où Jupiter est sur mon graphique, il semble que je pourrai grandir dans l’édition et avoir une chance extrême pour élever ma voix sur différents canaux.

Saturne

Glyphe : Un « h » bouclé avec une croix sur le dessus

Saturne représente les défis, la responsabilité, les règles et tout ce qui crie : « VOUS ÊTES UN ADULTE MAINTENANT ! » Ceci est souvent associé au retour de Saturne, qui se produit tous les 28 à 30 ans, et qui, selon Caponi, obtient un mauvais rap. Je m’approche rapidement de mon retour, et avec un Saturne dans le Verseau rebelle, il s’agira de se révolter contre les souhaits de mes parents et de devenir ma propre personne.

« Vous passez la vingtaine à vous donner la permission, comme, montrer, exister, et vraiment définir votre style », dit Caponi. « Soyez qui vous êtes dans le monde, et aussi, il y a toujours ce sentiment et le besoin de, ‘Oh, je dois rendre mes parents heureux. ‘Donc Saturne arrive à 29 ans, il met essentiellement toute cette nouvelle pression sur vous pour aimer « adulte » d’une manière nouvelle qui soit authentique pour vous et votre vie, et qui vous sépare de ce que vous pensez que vos parents veulent. Parce que vos parents vont t’aimer, ils veulent juste que tu sois en sécurité.

Je ne dis pas que cela se réfère directement à la façon dont ma mère m’a nommé d’après la Vierge Marie et maintenant j’écris des critiques de jouets sexuels, mais je dis aussi que ça pourrait être exactement cela.

Uranus

Glyphe : Trois lignes verticales, avec une extrémité bulbée sur la ligne centrale et une ligne horizontale qui traverse le milieu

Uranus dans votre tableau parle de ce qui vous rend original et unique : c’est en fait le souverain du Verseau, qui est tout au sujet de l’individualité. Mon tableau reflète qu’Uranus est en Capricorne, et cela s’applique à toute personne née de 1988 à 1996 ; nous parlons des milléniaux de pointe et du tout début de la Génération Z.

Neptune

Glyphe : A trident

Neptune reste dans un signe pendant 14 ans, donc, comme Uranus, s’applique à un groupe de personnes plutôt qu’à des flokons de neige spéciaux individualisés. Neptune est un hub de créativité — ce qui a du sens, puisque les signes d’eau sont souvent si artistiques — qui règne sur les rêves et l’imagination. Mon Neptune est aussi en Capricorne.

Pluton

Glyphe : Un verre à vin avec un cercle au centre

Minuscule et petit Pluton parvient à avoir un miiiiiiiighty grand transit : Il faut 30 ans pour que Pluton passe au prochain signe, ce qui signifie qu’il est plus large qu’une seule génération. Donc, pour moi et un grand nombre d’autres individus, Pluton est en Scorpion, le signe même qu’il règne. Cela veut dire que nous sommes obsessionnels, passionnés, intenses, et un peu égoïstes.

Chaque planète règne sur différents signes. Voici ce que cela signifie pour votre graphique

Il convient de mentionner que différentes planètes dominent sur des signes différents. Par exemple, Vénus règne sur Taureau et Balance, donc si vous avez une Vénus en Balance, vous vous sentirez très chez vous quand il s’agit d’aimer et de romance. Si vous êtes curieux de savoir quelles planètes et signes étoiles sont connectés, n’hésitez pas à consulter le graphique ci-dessous. Le bord extérieur indique les glyphes du signe étoilé, et le cercle intérieur montre à quelles planètes elles sont attribuées.

Et enfin, alors que toutes ces informations sur ce que les planètes signifient et comment elles ressemblent sous forme de symbole sont utiles pour savoir lire une carte natale, l’Intel gratte toujours à peine la surface de tout ce que votre graphique peut offrir. Heureusement, il y a beaucoup de livres (comme ceux-ci !) qui peuvent offrir une sagesse plus profonde, et même des cours en ligne, pour les astro-étudiants dédiés. Et, bien sûr, il y a toujours la possibilité de chercher une séance avec un astrologue pour vous guider dans votre tableau.

Voici ce qu’il faut faire si vous obtenez une lecture d’horoscope pas si grande et le meilleur moment de la journée pour lire votreprévision.

Balance, donc si vous avez une Vénus en Balance, vous vous sentirez très chez vous quand il s’agit d’aimer et de romance. Si vous êtes curieux de savoir quelles planètes et signes étoiles sont connectés, n’hésitez pas à consulter le graphique ci-dessous. Le bord extérieur indique les glyphes du signe étoilé, et le cercle intérieur montre à quelles planètes elles sont attribuées.

Et enfin, alors que toutes ces informations sur ce que les planètes signifient et comment elles ressemblent sous forme de symbole sont utiles pour savoir lire une carte natale, l’Intel gratte toujours à peine la surface de tout ce que votre graphique peut offrir. Heureusement, il y a beaucoup de livres (comme ceux-ci !) qui peuvent offrir une sagesse plus profonde, et même des cours en ligne, pour les astro-étudiants dédiés. Et, bien sûr, il y a toujours la possibilité de chercher une séance avec un astrologue pour vous guider dans votre tableau.

Voici ce qu’il faut faire si vous obtenez une lecture d’horoscope pas si grande et le meilleur moment de la journée pour lire votre