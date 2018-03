Home » Web / Hi-tech Une impression 3D à la demande selon vos besoins Web / Hi-tech Une impression 3D à la demande selon vos besoins

Les particuliers et les professionnels ont des besoins différents, mais la demande reste la même. Le spécialiste de l’impression 3D se plie donc à toutes les exigences afin de combler les attentes même les plus précises.

Pourquoi choisir une impression 3D ?

Aujourd’hui, cet appareil peut s’adapter à toutes les demandes :

Obtenir un prototype

Concevoir un cadeau original pour ses proches

Décorer son logement avec des objets insolites et uniques

Réparer des appareils sans acheter des pièces détachées

En effet, l’impression 3D à la demande est à la fois pratique et rapide puisque vous pouvez envoyer votre projet à cet expert qui s’occupe de le concrétiser dans les plus brefs délais.

Envoyer seulement un fichier pour obtenir un devis

Pour la commande, vous devez renseigner votre identité et fournir un fichier 3D au format stl ou obj. Les équipes en charge de cette impression prennent en compte votre demande et vous transmettent dans les plus brefs délais cette conception dont le rendu de qualité est professionnel. Les particuliers et les professionnels ne sont pas contraints de posséder un tel bijou de technologie, car il est possible de confier son projet à un expert. Bien sûr, un devis personnalisé est envoyé sous 48 heures avec un tarif adapté à la prestation, si vous l’acceptez votre fichier 3D sera transmis au service compétent.

Deux matières sont utilisées pour cette impression 3D

Pour la réalisation de vos objets, plusieurs matières sont envisagées comme le PLA. Il s’agit d’un acide polylactique, mais l’ABS est également utilisé pour sa robustesse. Vous avez sans doute déjà croisé sa route puisque les nouvelles valises sont fabriquées avec ce matériau puisqu’il est résistant. Votre objet pourra donc traverser les années sans prendre une seule ride. Grâce à l’imprimante 3D, vous concrétisez toutes vos envies, car ces machines n’ont aucune limite. Elles ont fait leurs preuves en termes de qualité.