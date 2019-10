Home » Immobilier Calvados : zoom sur les villes les plus rentables en investissement locatif Immobilier Calvados : zoom sur les villes les plus rentables en investissement locatif

L’investissement locatif constitue un moyen efficace de se construire un patrimoine économique sur le long terme. C’est un domaine assez actif et dominant, surtout avec l’apparition des lois de plus en plus avantageuses pour les investisseurs. Mais on se demande souvent dans quelles régions placer son argent pour jouir d’une rentabilité sûre et immédiate. Dans cette optique, le département du Calvados est vivement recommandé, avec ses villes réputées pour être très rentables en placement locatif.

Zoom sur Calvados

Calvados est un département français de la Normandie dont la préfecture est la ville de Caen. C’est une région riche en histoire et en culture. Elle regorge dans ses villes, plusieurs sites touristiques et historiques, dont le musée de la Seconde Guerre mondiale, l’église Notre-Dame de grâce, l’abbaye aux hommes, etc. En plus, les autorités du département mettent tout en œuvre pour garantir aux étrangers un accueil chaleureux et une bonne condition de vie et de travail. Pour ce faire, des travaux de construction de bâtiment moderne sont réalisés chaque année. Il est également important de notifier les efforts allant dans le sens du développement technologique. Cet état de choses explique le taux de croissance démographique enregistré dans la région depuis quelques années. Par conséquent, cette croissance est un atout indissociable de la rentabilité locative que connaît Calvados.

Quelles sont les villes les plus rentables en investissement locatif au Calvados ?

Plusieurs villes composent le département de Calvados à savoir Caen, Lisieux, Bayeux, Honfleur, etc. Elles sont plus favorables les unes que les autres en ce qui concerne le secteur immobilier notamment la location.

La ville de Caen

Dans l’immobilier ancien comme dans le neuf, Caen a enregistré en 2019 une forte demande locative. La plupart des logements mis sur le marché à des fins de location ont trouvé de preneur rapidement. Plusieurs sources révèlent d’ailleurs l’insuffisance de l’offre par rapport à la demande. Les logements les plus convoités sont les studios T2 et T3. Au cœur de la ville de Caen, le mètre carré est loué à des tarifs compris entre 1900 et 2300 euros avec un taux de rentabilité générale de 7%. Par ailleurs, quand les enchères grimpent pour un logement rénové, ce taux peut atteindre les 10%. Le secteur immobilier sur Caen possède sans aucun doute un marché prometteur.

La ville de Lisieux

Quelques années en arrière, Lisieux était une commune désertée par les investisseurs immobiliers à cause de son faible taux de rentabilité. Mais depuis 2015, elle connait une croissance remarquable. Par exemple, au centre-ville, le taux de rentabilité immobilier était de 8% en 2017. Toutefois, il s’agit d’une région sauvegardée, donc l’investissement dans le bâtiment ancien est particulièrement encouragé. Elle est justement encadrée par la loi Malraux.

En résumé, le Calvados est un département qui regorge des villes attrayantes. C’est donc un milieu idéal pour investir dans l’immobilier. Outre Caen et Bayeux, des régions telles que Lisieux, Honfleur, Vire Normandie ou Mondeville possèdent également des atouts énormes et un taux de rentabilité locatif assez intéressant pour attirer les investisseurs.