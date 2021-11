Home » Actu Quelles sont les différentes marques de voitures ? Actu Quelles sont les différentes marques de voitures ?

Les marques automobiles françaises n’ont pas la même image de marque que les voitures anglaises, allemandes, italiennes ou même américaines. Certaines marques sont reconnues pour leur qualité de finition, leur fiabilité, leur niveau d’équipement, leur puissance ou leur design. Les marques automobiles françaises sont reconnues dans le monde entier pour leur maniabilité et de plus en plus pour leur fiabilité.Bien que l’un des véhicules les plus rapides au monde soit français, le TGV détient le record officiel de vitesse en 2007 avec 574 km/h, la France n’est pas reconnue pour la sportivité ou la vitesse de ses voitures.

Les constructeurs automobiles français figurent parmi les 10 plus grands constructeurs au monde. Réputées pour leur confort, les voitures françaises sont reconnues dans le monde entier. Les voitures de sport françaises ont connu plusieurs succès ces dernières années. Grâce à un design élégant et à une expérience de conduite sans compromis, le La voiture française se réinvente. Les fabricants français s’efforcent d’offrir des caractéristiques de confort haut de gamme, avec des technologies permettant d’économiser À cela s’ajoute un très haut niveau de fiabilité et de qualité qui ont permis aux voitures françaises de se faire reconnaître depuis 210 ans dans le segment du luxe.

Les voitures produites en France ont toujours été populaires auprès des conducteurs en quête de sensations fortes. Même pour des budgets limités, la voiture française a toujours su séduire. Les Français ont toujours eu une histoire d’amour avec le sport automobile et rivalisent avec celui de n’importe quel autre pays. Le marché automobile français s’est développé régulièrement et a annoncé, en 2018, un chiffre d’affaires combiné de plus de 100 milliards d’euros.Avec plus de 108 marques automobiles existantes ou manquantes, la France peut se targuer d’un savoir-faire unique dans le monde. Cet article vous permettra de découvrir dans peu de lignes des marques automobiles françaises.

Bugatti

Bugatti est une marque automobile française passée sous pavillon allemand suite à son acquisition par VW en 2008. La marque automobile Bugatti a été fondée en France en 1909 par un Italien, Ettore Bugatti. Le fabricant crée la Bugatti Type 13 en France. Aujourd’hui, Bugatti Chiron est la voiture la plus chère produite et vendue en France (2 400 000€).

Les modèles emblématiques de la Bugatti sont la Veyron 1924 et la Type 35 et, bien sûr, la Royal Bugatti avec sa carrosserie reconnaissable dans le monde entier. Les moteurs Bugatti sont également connus pour leur puissance sous le nom de W16 de Veyron. Ce moteur est composé de 16 cylindres et a une puissance de 1001 chevaux.

Citroën

Le fabricant Citroën est né en France en 1919. La marque automobile Citroën est connue pour son confort et ses innovations, notamment sur des modèles tels que Traction, DS, 2CV ou CX. Plus En ce moment, Citroën se a distingué par les modèles DS3, DS4 et DS7. Los motores de los coches Citroën se heredan en su mayoría del grupo Peugeot en gasolina y diésel, excepto el motor del SM que vino de Maserati. Citroën también ofrecía motores rotativos como en el GS.

Peugeot

Lanzado en 1889, Peugeot es una marca de automóviles reconocida por el manejo y la vivacidad de sus vehículos como el 205, el 206 o el 308. Desde 1894, la marca ha desarrollado muchos modelos que han marcado la historia del automóvil, como : el 308, el 3008, el 208, el RCZ et incluso sus modelos eléctricos. El 508 RXH est uno de los coches más caros de Francia. Peugeot también es conocido porque sus coches han ganado el campeonato mundial de rallyes muchas veces avec el 205 turbo 16, ou le Dakar de Paris avec le 405 Peugeot, que también ganó la loca carrera Pikes Peak.

107 Urb.

Renault

La marque au losange fue financée par Louis Renault en 1898. El estreno de Renault es el tipo A lo que seguirán muchos otros modelos. También se dio a conocer avec su modelo ZOE eléctrico. Desde entonces, ha construido modelos muy bonitos (Alaska, Captur, Clio, Espace, Kangoo, Scenic, Megane, Renault Kadjar, Talisman, etc.). En 1999, fusion avec Nissan et en 2017 avec Mitsubishi.

Les modèles légendaires de la marque française Renault sont la Renault 16, la Renault 5, la Fuego, la R18 mais aussi la Renault 5 turbo 2, le super 5 GT turbo et le Wind, qui commencent à être appréciés par les jeunes amateurs de minuterie. Renault doit une partie de son succès chez les concessionnaires automobiles à ses innovations en Formule 1, comme le turbo que les ingénieurs Renault ont décliné depuis les années 1980 dans les Renault 5, Super 5, Renault 18, R25, Safrane, R11 ou Renault Fuego.

Les modèles Renault les plus vendus chez les concessionnaires sont les Clio et Mégane en versions essence et diesel. Les voitures de la marque Renault sont vendues principalement dans des boîtes de vitesses manuelles et très peu dans des boîtes de vitesses automatiques.

Sur le marché de l’occasion, le prix des véhicules Renault est assez bas en raison de la réputation de fiabilité des véhicules Renault, bien que des progrès en finition et la fiabilité est indéniable, il n’est pas à la hauteur des concurrents allemands tels que Audi, BMW ou Mercedes.

Alpine

Créée en 1954 par Jean Redélé, la marque Alpine a connu de nombreuses difficultés. Il est sorti après que Renault l’ait racheté en 1978. Elle fait actuellement partie de la fusion Renault-Nissan et est plus spécialisée dans la fabrication de voitures de course et de sport. Ses modèles, de l’Alpine A108 à l’Alpine A610 mais aussi, fabrique concept-cars : Alpine A370, Vision Concept, Vision Grand Touring…

OGP

PGO est une marque créée à Taiwan en 1964, et spécialisée dans la fabrication de motos Scooter en partenariat avec Piaggio, le groupe italien. Elle a décidé de commencer seule en 1985 pour créer ses propres modèles. En 1990, il est retourné en France avec ses scooters. Il s’est ensuite spécialisé dans les véhicules de sport avec ses modèles CEVENNE, HEMERA, SPEEDSTER, etc.

DACIA

Dacia est une filiale de la marque Renault, autrement un fabricant romain. Créé en 1966, le fabricant livre ses modèles sous le nom de Dacia en Europe et Renault dans d’autres parties du monde. Parmi ces modèles, on peut citer : Sandero, Duster, Logan, Lodgy, etc.

Hommell

Hommel est également une authentique entreprise française. Créée en 1992, elle a fait ses preuves en termes de voitures de course. Il a construit trois modèles de 1994 à 2001 : la berline à échappement, la berline coupé RS et la berline RS2. En 2003, il a cessé de fonctionner. La liste n’est pas complète. On peut y observer, entre autres, SOCEMA GREGOIRE, TALBOT, VOISIN, SALMSON, SECMA, SIMCA, CG, DB, Venturi etc.