Comment choisir un expresso broyeur ?

Connu également sous le nom de robot café ou de cafetière full auto, l’expresso broyeur est une machine automatique qui permet de produire des cafés expresso à partir d’un broyeur à grains. C’est donc l’appareil idéal pour des amateurs ou les gros consommateurs de café, car il leur accorde le choix de l’intensité et de l’arôme du café. Alors, pour un meilleur choix d’expresso broyeur, voici tous les critères à considérer.

La diversité des boissons obtenues

La machine à broyeur expresso permet de bénéficier des grains de cafés moulus. Cependant, telle qu’une cafetière à grain Krups, elle doit permettre d’obtenir un panel de boissons selon un meilleur dosage. Cela étant, pour faire un expresso, il suffira de presser un bouton. Il existe d’ailleurs des expressos broyeurs qui offrent la possibilité de produire des cafés lactés comme des lattes macchiatos et des cappucinos.

La contenance des bacs à café et leur nombre

Pour choisir une cafetière automatique, il faut également considérer le nombre de bacs à café dont dispose l’appareil, de même que leur contenance. En effet, pour des amateurs qui souhaitent réaliser des cafés à partir de différents grains ou diversifier les plaisirs, il est préférable de choisir un expresso broyeur à deux bacs à grains. Quant à la contenance, il faudrait prévoir un réservoir de 120 g en moyenne pour produire une quantité raisonnable de café. Mais, pour de gros consommateurs, l’idéal serait de choisir des machines à café dotées d’un réservoir à grain de grande capacité. Par exemple, un bac de 3 litres d’eau peut supporter 250 g de grains de café.

Le niveau de pression

Le niveau de pression est un autre critère déterminant dans le choix d’une cafetière full auto. En fait, la pression est indispensable pour l’extraction des arômes de café. Pour cela, il faudrait que sa valeur soit élevée pour avoir la garantie de réaliser de bons cafés. Une pression de 15 kPa peut en principe suffire pour avoir un café de meilleure qualité.

La matière du broyeur

On distingue deux types de broyeurs qui influencent sur le prix d’achat d’une cafetière automatique. On a : les broyeurs en céramique et les broyeurs en acier. En effet, les broyeurs céramiques sont inusables et silencieux. Cependant, ils paraissent plus chers que les broyeurs en acier, qui eux ont l’avantage de ne pas se casser.

Aussi, il existe certaines machines qui rendent possible la sélection des niveaux de mouture, ce qui permet d’avoir des résultats selon votre convenance. On peut par exemple retrouver des machines avec des broyeurs en céramique de 12 différents niveaux de mouture.

La présence ou non d'écran tactile

Pendant que certains fabricants proposent des machines à expresso avec broyeur dotées de touches tactiles, d’autres par contre intègrent des écrans tactiles pour un usage facile. On a par exemple des machines dotées d’un algorithme qui peut facilement déterminer vos préférences préparations qui sont dans l’ordre d’environ 4. D’autres robots café disposent d’une interface intuitive et d’un panneau tactile qui affiche des icônes de boissons colorés.

En somme, les machines à expresso automatique sont assez pratiques et offrent un broyage de grains efficace. Vous pourrez enfin bénéficier d’un excellent café, mais ne manquez pas de considérer les fonctionnalités de programmation de l’appareil avant de vous le procurer.