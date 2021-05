Home » Tech Comment choisir son imprimante couleur ? Tech Comment choisir son imprimante couleur ?

L’imprimante fait partie des outils les plus courants pour toutes personnes travaillant dans un bureau. N’importe qui peut avoir besoin d’une imprimante chez soi pour une utilisation professionnelle ou non. Le marché des imprimantes couleur est vaste et pour s’y retrouver, il est bon de récolter quelques informations afin de faire le meilleur choix possible. Faisons le point sur les différentes options qui existent et découvrons leurs spécificités.

Les imprimantes à laser et à jet d’encre

C’est l’une des premières questions que l’on se pose lorsque l’on souhaite acheter une imprimante couleur. Faut-il plutôt choisir une imprimante laser ou jet d’encre ? Ce sont en effet deux fonctionnements différents.

L’imprimante laser

Une imprimante laser couleur est recommandée pour une utilisation plutôt occasionnelle. La raison est simple : les cartouches de ce type d’imprimante ont la particularité de ne pas sécher. Ainsi, vous pouvez donc laisser votre imprimante laser dans un coin sans que cela pose un quelconque problème pour la prochaine utilisation.

L’imprimante laser est également plus rapide que ses concurrentes. Le coût que représente l’impression d’une page est, le plus souvent, plus faible qu’une impression faite par jet d’encre.

L’imprimante jet d’encre

Ce procédé d’impression consiste en une projection de goutte d’encre sur les pages. Cela a pour avantage de produire des impressions de qualité. C’est un atout non-négligeable notamment pour ceux d’entre vous qui souhaitent imprimer des photos.

Ce modèle d’imprimante couleur est plus adapté pour un nombre d’impression peu élevé. Cependant, il faut veiller à en faire usage régulièrement. Les cartouches ici sèchent assez vite et vous risqueriez d’avoir des cartouches vides avant d’en voir la couleur. Il est courant en effet que les imprimantes à jets d’encre effectuent un nettoyage des têtes d’impression en se servant de l’encre à disposition.

L’imprimante multifonction

C’est l’imprimante que l’on trouve le plus et pour cause, c’est la plus pratique. Plus rare, l’imprimante monofonction est celle qu’il vous faut si vous pensez n’avoir jamais l’utilité des fonctionnalités de numérisation et de photocopie. Aujourd’hui, de nombreuses démarches administratives nécessitent l’usage de ces options. Il est donc plutôt conseillé d’acheter une imprimante multifonction qui permette de numériser et de photocopier ses documents.

L’imprimante recto-verso

Très pratique, cette fonctionnalité permet de faire une impression en recto-verso de façon automatique. L’avantage c’est que vous n’avez pas à rester pendant de longues minutes à devoir retourner les feuilles. C’est d’abord un gain de temps mais aussi une économie de papier si les deux côtés de vos feuilles sont imprimés. Une imprimante brother dispose de cette option si vous cherchez un tel modèle.

L’imprimante connectée

Il est possible de connecter une imprimante à tout un tas d’appareils périphériques tels que d’autres ordinateurs, une tablette, un smartphone ou votre appareil photo. La connexion la plus simple se fait grâce à un câble USB. Sachez tout de même que ce câble s’achète maintenant en plus de l’imprimante. Il n’est effectivement plus fourni avec l’appareil.

On parle d’imprimante réseau lorsque celle-ci peut se connecter à internet par un câble ou en WIFI. Cela permet d’accéder facilement à des documents stockés sur l’ordinateur de son choix par exemple. Plusieurs imprimantes peuvent être ainsi connectées et être sélectionnées en fonction des besoins des utilisateurs.

Critères techniques

Les dernières caractéristiques à évaluer lors de l’achat d’une imprimante de qualité concernent 2 éléments précis. De ces critères dépendra le niveau de performance de l’imprimante et son prix.

La vitesse d’impression

Si vous souhaitez investir dans une imprimante professionnelle, le niveau de débit est important. Plus une imprimante est chère, plus elle pourra imprimer à grande vitesse des pages en bonne qualité. Veillez donc à prendre connaissance du nombre de page que l’impression est capable de produire si vous souhaitez une imprimante haut de gamme.

La résolution

On calcule une résolution en ppp en France (point par pouce) et en dpi dans les pays anglophones (dot per inch). La résolution correspond au nombre de points qui peuvent être imprimés par l’imprimante sur un pouce ou 2,54 cm. Plus le nombre de point est élevé et plus on obtient une belle image qui possède des détails. C’est ce qui en fait une image à haute résolution.

L’imprimante laser est jugée plus compétente pour imprimer des graphiques et des textes détaillés. Vous serez en revanche plus satisfait avec une imprimante à jet d’encre pour des impressions de photos ou d’illustrations.

On parle également de résolution quant à la numérisation. Ici une haute résolution permet de numériser des documents avec une belle qualité. La copie garde le maximum de détail et vous avez un document fidèle à l’original. C’est le cas aussi pour les photos dont la numérisation gardera toute les subtilités de l’image. Il faut savoir par contre que plus la résolution est haute, plus les fichiers prennent de la place en terme de stockage (les détails sont bien plus nombreux). Les fichiers trop volumineux peuvent donc être plus compliqués à partager par mail, ces derniers ayant une jauge limitée.